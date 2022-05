Lo que mal empieza...

Esta semana se anunciaron dos cambios en el gabinete del gobierno de Morelos. La salida de la persona más cercana al gobernador desde que era futbolista, me refiero a José Manuel Sanz Rivera, el cual se desempeñaba como jefe de la oficina de la gubernatura, y del secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas.

Se especula mucho sobre las razones de su salida, no pretendemos en esta columna seguir abonando la especulación. El hecho es que los dos espacios de mayor influencia institucional fueron removidos.

Al inicio del gobierno impulsaron una reforma a la ley orgánica para modificar los alcances de la jefatura de la gubernatura dotándola de facultades extraordinarias, de un gran presupuesto y de prácticamente del control del gobierno, una especie de vice-gobernador. Tal y como lo hicieron en el municipio de Cuernavaca. En contraste le quitaron importantes facultades a la Secretaría de Gobierno. El mensaje era dejar muy claro que el que mandaría en el gobierno sería el jefe de la oficina de la gubernatura, como lo hicieron en Cuernavaca.

Dicen los que lo vivieron, no me consta pero no lo dudo, que la primera orden que dio el vice-gobernador Sanz a los secretarios de despacho en una reunión de gabinete, fue levantar denuncias en contra de los anteriores titulares de las dependencias, hubiera elementos o no los hubiera. Se instalaba la política de persecución como mecanismo de legitimación de una administración farsante. Lo hizo al estilo de su paisano el dictador español Francisco Franco: "¡¡ a por ellos !!".

El secretario de gobierno con un perfil más político, inició la gestión con las manos atadas. La poderosa Secretaría de Gobierno estaba acotada en sus facultades y sometida de facto a la oficina de la gubernatura. Dicen los que lo vivieron que desde el inicio del gobierno empezó la pugna entre el personaje cercano, socio y cómplice del futbolista y el abogado encargado de la política interna.

Finalmente ninguno de los dos conocía Morelos cuando empezó el gobierno. No me refiero a conocerlo desde el punto de vista turístico, hablo del conocimiento político, social, histórico y hasta territorial. No tenían presencia previa en Morelos, menos aún en actividades políticas.

Para poder ejercer, construyeron alianzas con algunos personajes morelenses, abogados, activistas, maestros, líderes partidistas y el obispo. Así sin tener nada que ver con Morelos se lanzaron a dirigir un gobierno y administrar el presupuesto, que es lo más importante para ellos. Aprendieron muy rápido las prácticas más nefastas de la mala política: comprar voluntades, amenazar a los adversarios y hacer del gobierno un negocio privado.

Hoy en el cuarto año de gestión, el gobierno se sostiene únicamente gracias al apoyo y respaldo del presidente de la república y de la línea que desde la Secretaría de Gobernación les mandan a los diputados del Congreso del estado para respaldar al ejecutivo y detener los juicios de procedencia en contra del gobernador solicitados por la fiscalía Anticorrupción.

El gobierno es producto de un accidente democrático y de la ambición de un grupo de neófitos que ven la política como botín personal.

No olvidemos que el futbolista llegó al estado contratado para ser candidato a alcalde de Cuernavaca, le llegaron al precio. No es que el haya escogido Morelos para iniciar una carrera política, es más, dijo en una entrevista reciente que no le gusta la política. Lo mismo hubiera sido si hubiese sido contratado para ser candidato en otro estado de la república, pero por desgracia nos tocó a nosotros los morelenses.

Los cambios en el gabinete en los puestos más importantes, son el reflejo de la crisis profunda por la que atraviesa la administración estatal.

Que nos sirva a los morelenses de experiencia, por más enojados que estemos, no permitir que en el futuro vuelvan a venir personajes famosos envueltos en un aura de pureza a usurpar lo que le corresponde al pueblo de Morelos.

Lo que mal empieza, mal acaba. La resaca que dejará este gobierno y el daño para Morelos será muy grande. Atentos a lo que viene.