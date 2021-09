Lo que mal empieza mal acaba

El panorama político para el estado de Morelos no es sencillo para el gobierno estatal. Los resultados electorales del pasado mes junio colocaron al gobierno en una posición muy débil por la casi nula representación que obtuvo a través de sus dos partidos PES, uno local y otro nacional, que por cierto este último no alcanzó el registro.

Su candidato estrella en Cuernavaca se perfilaba potencialmente como el sucesor en la gubernatura para el 2024, en el supuesto caso de ganar la presidencia municipal, sin embargo, su fracaso fue rotundo. Cuernavaca votó por un morelense y rechazó al forastero y lo que representaba en términos políticos.

La participación del partido del gobierno en Congreso se limita exclusivamente a una diputada. Por cierto, una mujer de origen filo panista preparada y capaz, tuve la oportunidad de conocerla como presidenta del IMIPE, cargo que desempeñó con seriedad y responsabilidad. Ha de ser difícil, me imagino, tener ese perfil y rendirle cuentas a un gobierno de un nivel político y académico tan bajo.

En esta legislatura entraron diputadas y diputados que vienen de ser presidentes en sus municipios. Conscientes de las necesidades, de las carencias, de la problemática de la población, sensibles y cercanos a la gente. También fueron víctimas del abandono, del mal trato y de la insensibilidad del gobierno del estado. Ahora tienen la oportunidad de legislar en favor de los municipios, generar mejores condiciones para los ayuntamientos empezando por la aprobación de las leyes de ingresos municipales y la posibilidad de tener más participaciones estatales. Hay que reconocer que empezaron bien. El poder Legislativo va a jugar un papel muy importante en los próximos meses; las y los diputados deben de estar preparados para ser posiblemente los que saquen a Morelos del atasco en el que está inmerso el estado. Este Congreso, ante la incapacidad del gobierno, se puede convertir en el centro de la agenda política estatal. Esperemos que tengan esa visión estratégica y no se pierdan en asuntos menores o en disputas económicas.

La segunda mitad del sexenio para cualquier gobierno siempre es la más complicada. Pero en el caso de Morelos el bono democrático se ha agotado, aunado a la falta de resultados el fracaso es evidente. Un gobierno dividido internamente, frívolo, confrontado, a la defensiva, desconfiado, vengativo, cínico y corrupto.

Los puestos claves dentro del gabinete los ocupan personas que no tienen vinculación con el estado, y por lo tanto carecen de un compromiso real con esta tierra; saben que están solo de paso y perciben que no hay condiciones de continuidad, esa posibilidad se esfumó el 6 de junio. El segundo del gobierno hace un esfuerzo, pero es como una voz en el desierto.

Estar al frente del gobierno en medio de una pandemia que no ha acabado, que ha tenido repercusiones económicas, sociales y políticas es complicado; peor aún hacerlo en las condiciones de Morelos, sin rumbo y sin timón, eso es una verdadera irresponsabilidad. El poder sin sentido, vacío.

Lo que mal empieza mal acaba. Lo que empezó como una aventura comercial, con un contrato para vender la imagen y la popularidad al servicio de un partido político violando la ley y mintiendo sobre la residencia, se convirtió en una ocurrencia hecha gobierno que ha llevado a Morelos a un retroceso que llevará tiempo remontar, una amarga realidad.

No han aprendido nada, no entendieron, no quisieron. pobre Morelos.