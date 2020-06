Libertad y tolerancia...

Ayer se celebró en México el Día de la Libertad de Expresión, que los periodistas han tomado como un festejo casi propio (finalmente, son los que trabajan en ello todos los días), pero cuyos alcances no debieran reducirse sólo al gremio de comunicadores especializados, sino comprenderse en la enorme dimensión que esta garantía ofrece a las comunidades para favorecer cosas que parecen tan elementales como la integración, la solidaridad, la transmisión de valores y conocimientos, el desarrollo social y económico y la evolución social.

Porque si bien es cierto que la cultura popular ha asociado la libertad de expresión con la prensa, también lo es que todos los días cientos de miles de profesionales de otras áreas ejercen la libertad de expresión, algunos sin tanta responsabilidad y normas éticas como los periodistas, lo que implica que los riesgos que enfrentan los periodistas por el ejercicio de su labor son extensibles, en condiciones extremas, al resto de la sociedad.

Sin libertad de expresión, no habría cultos religiosos, actividades académicas y escolares, recomendaciones médicas y psicológicas, las barberías se volverían sitios aburridísimos, los taxistas dejarían de ser expertos en todo, los políticos dejarían de hablar (aunque eso pudiera parecer bueno, no lo es), las pláticas de sobremesa serían cortísimas, la diversidad cultural o ideológica o sexual serían inexistentes, no habría discusiones de prácticamente nada, el poder podría imponer su pensamiento como auto de fe, los malos diagnósticos prevalecerían por falta de segundas opiniones, el arte no tendría posibilidad de ser, la ciencia sería mucho menos complicada que instructivo de Ikea, la defensa de los derechos humanos no existiría, tampoco habría posibilidades reales de informar a la sociedad sobre la realidad que la condiciona, los debates y la democracia no existirían ni como imaginación calenturienta.

Por eso es tan peligrosa la intolerancia que se extiende como un mal entre quienes pretenden que la doctrina oficial es la única práctica legítima de la expresión. Arengadas desde diversas trincheras del poder, las posiciones reduccionistas impiden la crítica y la expresión de pensamientos, incluso de los más obvios, resultantes de las interpretaciones siempre diversas de la realidad. La andanada contra medios de comunicación y periodistas auspiciada desde el poder público, y difundida profusamente a través de redes sociales y otros espacios de opinión, parece un preámbulo de estrategia para convertir en herejía cualquier forma de crítica al régimen. Si los medios, respaldados por sus componentes éticos y sus procesos editoriales de aseguramiento de la información y la opinión, son susceptibles a los ataques directos del Estado, es de esperarse que igual o peor sean tratados los críticos que, desde otros espacios, pueden tener también una influencia en diversos públicos, como los sacerdotes, los líderes sociales, los maestros, entre otros. ninguna sociedad debiera, parafraseo al clásico, tolerar la intolerancia, es una práctica que destruye las civilizaciones a una velocidad extrema.





