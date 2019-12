Lerdo de Tejada y la Felicidad de la Nación

Hoy que está tan en boga tanto en las “conferencias mañaneras” como entre los distintos comentaristas periodísticos, el término o la idea de lograr la felicidad de la nación, fíjense queridos lectores que esa idea no es nueva, ya desde hace más de 160 años en nuestro México independiente, escribió sobre ello, el gran financiero liberal don Miguel Lerdo de Tejada, si me lo permiten, orgullosamente mi tatarabuelo materno.

Reviso la historia del México de su época, y leo que ya desde ese entonces, don Miguel le explica al general Antonio López de Santa Anna, que se aprestaba a ocupar la presidencia por enésima ocasión, la difícil situación por la que México pasaba, el origen del descontento popular y las medidas que se pueden emplear en busca de la felicidad de la nación. Don Miguel atribuye, entre las causas del enojo de la ciudadanía, le necedad de los grupos o estratos de la sociedad de velar únicamente por sus muy particulares intereses y no por los de la mayoría.

Le describe con amplitud el sentimiento que guarda la opinión pública contra los distintos gobiernos y más aún, no sólo le dice las causas de ese descontento general de la nación sino las medidas que serían más convenientes para satisfacer sus justas exigencias y poder colocar al país en la senda que más rápidamente lo conduzca al engrandecimiento y prosperidad. En su amplia exposición, Lerdo de Tejada, procuró, ante el otrora poderoso mandamás del país, no omitir nada de los errores que en el pasado se cometieron, incluso cuando estaba al frente de sus presidencias, ni tampoco omitió aquello que sustancialmente pudiera contribuir a darle la idea exacta de la situación hasta llegar a las faltas que distintos servidores públicos que debiendo ser intérpretes de la voluntad nacional, cometieron, algunos por necesidad y otros por malicia lo que ha llevado a un estado, le dijo don Miguel, a la anarquía en que se encuentra “nuestro desgraciado país. Espero, general, que en mis palabras y opiniones en las que no hallará nada que no sea ya conocido, por lo menos verá ud. en ellas el lenguaje de la verdad…..con que todo mexicano honrado de hoy debe hablar al hombre de cuyas determinaciones va a depender nada menos que la felicidad o la completa ruina de la patria”.

Le habló de los vicios de que estaba plagada la política económica “que sofoca todo movimiento que atente contra la riqueza pública, así como todo espíritu de empresa y obstruye los elementos indispensables para el libre desarrollo de la industria en todos sus ramos; esto ha provocado el descontento de los hombres dedicados al trabajo y que todos aquellos que carecen de una ocupación que les proporcione los recursos para atender a sus necesidades busquen en las revueltas políticas, lo que no pueden alcanzar por otros medios. Con lo que las ideas anárquicas se extienden más y más en todas las clases sociales y aún entre los mismos del gobierno hasta ser motivo de aplauso un acto de deslealtad o desobediencia de un inferior para sus superiores, o el desprecio o la burla de un particular hacia la autoridad.

Así general Santa Anna, se hace imposible la marcha ordenada de la administración pública. Por otra parte, la incapacidad, importancia o cobardía de los gobiernos cuyo personal sin otra política que la de conservarse tranquilamente en los puestos y creyendo asegurar éstos con sólo halagar a sus superiores jerárquicos sin importarles que han dejado siempre a la nación, entregada a su suerte. Tales son algunas de las causas más frecuentes, de la triste situación en que se encuentra hoy nuestro país. Yo deseo que ud. fije seriamente su atención sobre ellas a fin de hacerlas desaparecer durante su nueva administración o cuando menos remediarlas en cuanto sea dable… porque de lo contrario todos sus esfuerzos para la consolidación del orden serán absolutamente inútiles pues es claro que las mismas causas seguirán produciendo siempre los mismos efectos sin lograr la tan anhelada Felicidad Nacional.” Hasta el próximo lunes.