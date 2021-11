Legem patere quam fecisti: “soportar la ley que tú mismo hiciste”

Esta semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó la “grosera intromisión” de la Suprema Corte en la vida interna del Poder Legislativo, al criticar la forma de trabajo en el proceso para ampliar el periodo de la presidencia en la Corte, pues incluso desde la propia Corte se empujó esa reforma ahora considerada inconstitucional. El senador pidió que los ministros no se entrometan en el trabajo de otro poder y anunció que el Senado hará cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se acabe con la corrupción de jueces y magistrados, insistiendo en que los ministros moderen “sus privilegios y opulencia”. Durante la sesión del pleno de la Corte en la que se determinó que el artículo 13 transitorio de la reforma secundaria del Poder Judicial para ampliar el periodo de la presidencia de la Corte es inconstitucional, los ministros Luis María Aguilar y Norma Piña hablaron del desaseo legislativo en esta reforma. La ministra Norma Piña expresó: “el Congreso aprobó la norma impugnada con total desapego a las normas mínimas que regulan la deliberación democrática, por lo que esta norma no puede, ni siquiera, gozar de una mínima presunción de validez; además agregó: en otras ocasiones, en casos similares, ante normas que pretenden extender los cargos de funcionarios, más allá de lo que establece la Constitución, en este pleno se ha hablado alto y claro de fraude a la Constitución, ¿qué calificativo se tendría que hacer en este caso, si además no se hizo el más mínimo esfuerzo para dotar a la norma impugnada de la apariencia de constitucionalidad?”, aseveró. Montesquieu construyó la doctrina de la separación de poderes en páginas insuperables en El espíritu de las leyes, cuyas reflexiones sobre la justicia siguen teniendo valor. Descubre su concepto del poder judicial al rechazar rotundamente la posibilidad de que pudiera ejercerse por un “Senado” o cuerpo permanente; serían personas extraídas del pueblo en determinadas épocas del año con duración limitada y para el exclusivo y concreto objeto o asunto encomendado. Se oponía a que lo que llamaba el “terrible poder de juzgar” se vinculase con un determinado “estamento”, corporación, casta o “profesión”. Negaba incluso, que la República de Venecia tuviese separación de poderes pues, aunque tenía consejos separados, no había separación sino más bien, un único poder al proceder los integrantes de todos ellos del mismo grupo social. El padre de la teoría de la separación de poderes reivindicaba que el poder de juzgar “acabe siendo, por así decirlo, invisible y nulo” porque no habría detrás ni un estamento ni una clase o profesión que lo condicionase. Ello es llamativo cuando él mismo —magistrado al principio— procedía de una familia tradicional de magistrados de la llamada nobleza de toga. El temor de este autor a la estamentalización sería hoy mayor si conociera que su idea de lo que era juzgar ha quedado desbordada —con toda razón por cierto— pues no consiste, como pretendía, en aplicar mecánicamente leyes perfectas y omniscientes. Para él la sentencia judicial no debía ser sino mera transcripción del texto de la Ley, pues si consistiera “en una opinión particular del juez, se viviría en una sociedad sin conocer con precisión qué compromisos se habrían asumido”. Desde esa estricta visión de la misión del juez defendía un tipo ideal de juez como “boca que pronuncia las palabras de la Ley; seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”. La evolución de los tiempos ha llevado, contrariando a Montesquieu, a que los jueces sí constituyan una profesión (precisamente para preservar su independencia) y a que no sean “seres inanimados” que pronuncian las palabras de la Ley. Tampoco las leyes pueden ser perfectas resolviendo en todos sus detalles los hipotéticos e infinitos conflictos presentes y futuros de una sociedad moderna. Los jueces tienen que hacer interpretaciones de las leyes y de los hechos a los que se aplican, lo que abre márgenes a la interpretación, que no puede ser sin embargo, ni parcial, ni sesgada, ni arbitraria. Son esos márgenes abiertos los que redoblarían hoy, precisamente, las inquietudes de Montesquieu si supiera que el “gobierno de la justicia” (no la justicia misma o su impartición) pudiera entregarse a los propios jueces, configurándose así —precisamente por tal entrega— como una especie de “estamento”. Su temor a los “estamentos” radicaba en que los mismos hacían peligrar su idea de la separación de poderes, que presupone funciones o poderes inicial y previamente unidos en una unidad previa y superior: el Estado de cuya unidad y soberanía popular siguen dependiendo. Algo va mal si uno de los poderes del Estado —que los unifica y justifica en la soberanía del pueblo— queda “gobernado” por un órgano que extrajese su legitimación de un grupo social distinto al pueblo soberano del que emanan todos los poderes. Un poder judicial estamentalizado —por su modo de gobierno— sería una pieza excéntrica a la lógica democrática del Estado, que podría acabar influyendo y condicionando la interpretación y aplicación de la Ley de todos y cada uno de los jueces en función de las ideologías, sesgos o preferencias que dominen en ese órgano “estamental” de gobierno. El atentado a la Constitución del partido en el poder por incumplir sus deberes constitucionales no se califica así porque sus propuestas de reforma se olviden completamente de las preocupaciones de Montesquieu; tampoco porque no reflexione de las consecuencias de las mismas; se califica así por negarse a cumplir una ley constitucional que, además, es la aprobada por el propio Poder Legislativo que es el que ahora incumple. El viejo aforismo “soporta la ley que tú mismo hiciste” (legem patere quam ipse fecisti) contiene una regla universal de derecho y honorabilidad cuyo incumplimiento alerta que una democracia peligra cuando partidos relevantes, al despreciar deliberadamente la Ley —para mayor inri la que ellos mismos promovieron y aprobaron— se sitúan fuera de la Ley. La transición democrática en México supuso como requisito indispensable la existencia de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. Las reformas constitucionales de diciembre de 1994 que tocaron las entrañas del Poder Judicial, contribuyeron a enterrar los vestigios de un pasado caracterizado por un Poder Ejecutivo omnipresente, que finalmente alcanzaba al Poder Judicial. Como bien señala Loewenstein, "la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho". La idea de la independencia del Poder Judicial nace con el concepto mismo del Poder Judicial y aparece como antítesis del poder absolutista en el antiguo régimen e incorporada al constitucionalismo liberal como un elemento fundamental en la vida democrática de todo Estado de derecho. En palabras de Dieter Simon, la idea de la independencia del juez va indisolublemente unida a la concepción del Estado constitucional. "Entre todas las instituciones de nuestra vida jurídica, la idea del Estado de derecho celebra su máximo triunfo en la independencia de la decisión del juez". Finalmente, la independencia del juez fue un elemento indispensable para asegurar el problema político-práctico de la separación de poderes.