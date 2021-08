Laura Bensansson: la resistencia indígena

Estamos en el mes de agosto y seguimos en pandemia. Pensábamos haber cruzado la zona de peligro, pero esta nueva variante nos vuelve a azotar con mayor fuerza, pues se dice que tiene un mayor potencial de transmisión.

Sin embargo, el día 13 de agosto se conmemorará la resistencia de los pueblos indígenas, que no es sólo una idea casual de este sexenio. A mí me tocó vivirlo a través de la filosofía y las danzas rituales de mi querido amigo —por aquellos principios de los noventa, cuando también se empezaba a escuchar del movimiento zapatista, que ahora mismo está viajando por Europa con su escuadrón 421 —Miguel Ángel Mendoza, Kuaukoatl (1922-2011), quien también fuera periodista y redactor. Es por eso que el 28 de septiembre de 1949 pudo cubrir el hallazgo del último Tlatuani, Cuauhtémoc. Y un día, hasta llegó a ser el líder del Zemanahuac Tlamachtiloyan, en la ciudad de Tenochtitlan.

A él le hice la primera entrevista de mi vida.

Casualmente, después de muchos intentos, particularmente en estos días de pandemía, pude platicar con la doctora Laura Bensasson, quien aparte de hacer bellos alebrijes es una de las mujeres más comprometidas con el verdadero trasfondo cultural de nuestro país. (una gran lección para muches). No hay seminario o conversatorio en donde no la vea. Siempre lista para encaminarnos hacia nuestras culturas ancestrales, aunque ella sea de origen italiano y francés, pero llegó a nuestro país hace más de treinta años y se siente y habla más ‘‘mexicano’’ que cualquiera.

Laura es fundadora y coordinadora de la cátedra intercultural Carlos Montemayor (existen varios videos en Youtube que se pueden consultar); maestra en psicología clínica infantil; tiene una especialización en facilitación de grupos por la Universidad Iberoamericana, además de un post grado en Terapia Sistémica Transgeneracional Individual, por el instituto Berlinguer. Ha participado en distintos campos de la psicología y la educación, y tiene un doctorado en Antropología. Es así como conoció al maestro, escritor, abogado, lingüista y multi premiado, Carlos Montemayor.

Es una gran activista del movimiento zapatista —de ella abrevo para los artículos que escribo— y una férrea defensora del acervo cultural de lo que quedó del Casino de la Selva, aquí en Cuernavaca. (Que ese sería otro gran tema).

Además de todas esas actividades, también da clases de italiano y francés, pero particularmente de lengua náhuatl, en su contexto histórico e intercultural. Es decir, lengua, identidad y cultura. Ella considera que en México, al igual que en otros países europeos, como en España por ejemplo, muchos no se sienten identificados con el proyecto de los reyes de Castilla y quieren preservar sus lenguas.

De igual manera, en México tenemos varias lenguas y culturas muy importantes que están presentes entre los mestizos, pero que siempre han sido rechazadas porque somos un país muy racista —no nos queda más que reconocerlo—, pues nos atrevemos a llamamos ‘‘indios’’, como uno de los insultos más peyorativos entre nosotros mismos.

Laura opina que eso hace que las lenguas originarias —que han estado produciendo una literatura muy interesante, sobre todo poética— no hayan sido valoradas, además de ser difíciles de entender, aunque también hay literatura muy difícil en otros idiomas. Tiene que ver con el trauma de la conquista, con la represión de las lenguas originarias. Porque el castellano no es nuestra lengua. Es una lengua adquirida. Aquí en Morelos, me dice, en la época de la Independencia, el ochenta por ciento de la población hablaba náhuatl.

Laura hizo trabajo de campo para la tesis de su doctorado y, en el transcurso de ese tiempo, los lugares que habían sido bastiones de la lengua náhuatl se perdieron. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea la interculturalidad, al menos en el enfoque decolonial? Laura me platicó: «Decía Walter Mignolo que supuestamente había habido una independencia en toda América Latina, pero una independencia, en la mejor de las hipótesis, política, nunca económica, para empezar. Pero hay que decolonializar el saber y el ser. No sólo el poder sino también el saber y el ser».

Pero es la fecha en que todavía no les damos ningún crédito a los conocimientos de los pueblos originarios. Sin embargo, cuando llegaron los españoles no tenían ni mínimamente el conocimiento de las culturas de Mesoamérica. Para empezar, los conocimientos de astronomía, así como la herbolaria, que seguimos utilizando en nuestros días, y mucha se sigue rescatando. O sea, había una ciencia médica distinta a la de los europeos, que no sabían ni bañarse, y no aportaron mucho que digamos, culturalmente hablando. Pero en cambio, todo los colonizadores han avasallado, ninguneado y despreciado a las culturas colonizadas para justificarse, ‘‘trayendo la civilización’’. Así lo hicieron los colonizadores con este continente, como lo hicieron con China, y con otros países que fueron colonizados, como la India, aunque por otras naciones.

No es de entender desde el presente los procesos sociales y la historia, ni tampoco desde los parámetros de los esquemas occidentales. Es por eso que nos cuesta trabajo hacer un proyecto de vida a futuro, porque realmente no estamos entendiendo nuestro pasado, ni a nosotros mismos. Como decía Carlos Montemayor: «los pueblos indígenas son los que podrían decirnos lo que nos falta aprender de nosotros mismos. Toda esta parte de conocimiento no es valorada. Por ejemplo, las formas de gobierno, como los usos y costumbres, que son muy interesantes porque ahí nos dan ejemplos de vida democrática fuera de serie.

Si vemos las etapas de la ‘‘edad moderna’’, que ha sido el auge sólo para los países de Europa, gracias a los países colonizados, pero para los países colonizados ha sido un verdadero genocidio. Este continente no ha tenido una edad moderna, no al menos como se plantea. Así que en realidad ha sido muy traumático ese proceso de colonización. Si estudiamos la historia prehispánica y la historia de la colonia, por ejemplo, podríamos entender muchas cosas que nos caracterizan como país. Esa es la idea principal de aprender las lenguas autóctonas, ahora que hay un movimiento para el rescate de los pueblos por parte de ellos mismos. Sería interesante saber qué proponen y qué nos dicen, compararlo con el “supuesto desarrollo” que está poniendo en riesgo a todo el planeta y ha contaminado también nuestra manera de ser. Así que vale la pena revisar de una manera crítica, para encontrar la mejor manera de vivir.

Por eso digo que no fue casualidad, sino causalidad haber conversado con la doctora Bensanson a unos días de la conmemoración de la resistencia de los pueblos indígenas.

Ojalá que el ahora Colegio de Morelos retomara esas cátedras que un día desaparecieron sin más ni más.

Sería la única manera de crear nuevas conciencias.