Vivencias del ayer, hoy hablan en Cuernavaca (VI)

Pues sí, queridos lectores. Como les dije el lunes pasado, a la donación que hizo don Luis Echeverría Álvarez de su residencia de descanso a la UAEM “es importante destacar que a esa donación de don Luis se sumaron otras más casi al mismo tiempo y,que gran parte de la ciudadanía desconoce porque además de su propiedad de Los Belenes, la agrandó con los terrenos adjuntos, así como también donó el terreno donde está actualmente la Facultad de Medicina en la colonia de Los Volcanes”, me informa el Dr. Alejandro Montalvo. Y agrega, “los legados no son fáciles, cuando fui rector se formalizó la donación y se litigó la posesión de los terrenos por el jurídico de la UAEM que los abogados Uriel Carmona Sánchez y Rogelio Sánchez Gatica ganaron para la universidad. Y en parte de esos terrenos además de la Fac. de Medicina, se construyó la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la Clínica de Psicología, entre otras. Todo eso se hizo rápidamente ya que le informaron a don Luis que estos últimos terrenos en la colonia Los Volcanes, estaban a punto de ser adquiridos por un propietario privado. Así es que don Luis se adelantó, los adquirió y los donó a la universidad de Morelos, todo ello ya siendo ex presidente de México”, finaliza.

Y a esta lista agrego a dos presidentes más, aunque ninguno donó nada a Cuernavaca; supe que Gustavo Díaz Ordaz vivió en la Calzada de los Reyes al fondo del terreno que está junto a Caminos y Puentes Federales y que lo que fue la sola casa de don Gustavo fue ocupada por el director de esa institución cuando se mudaron a esta ciudad a causa del terremoto de 1985. A su vez, el Dr. Jorge Ganem Guerra, desde el hospital donde se encuentra me habló con débil voz de Manuel Ávila Camacho. Cuestionado Pablo Echeverría Zuno al respecto, me detalló que doña Chole Orozco, la esposa del ex presidente, le ofreció a don Luis su papá adquirir su rancho La Soledad ya que estaban pasando por un mal momento económico. Incluso los restos de Ávila Camacho descansaron por un período determinado en esa propiedad, hoy llamada Los Laureles, actualmente desconozco donde están. Lo que sí sé, --continúa Echeverría Zuno--, es que Ávila Camacho por sufrir varios períodos de angina de pecho, se vino “a recluir” un tiempo a Cuernavaca, pero una vez repuesto se regresó a vivir a la CDMX. Don Lázaro Cárdenas y don Luis nunca abandonaron Cuernavaca, incluso mi padre quiso pasar sus últimos momentos aquí en su casa”.

Echeverría Zuno, quien me dio parte de esta información, se pregunta dado que al finalizar el camino de Zacatepec a Cuernavaca que lo hizo Cárdenas con el Gral. Francisco J. Mújica, en el lugar preciso donde se bajaron del automóvil y en donde el general Cárdenas hizo del conocimiento de Mújica su decisión acerca de la Expropiacion Petrolera, “ahí, --dice Pablo--, debía de haber un gran monumento a Cárdenas que recuerde tan histórica efeméride. Y también –añade--, como parte de la historia de Cuernavaca, que tú, Lya estás narrando en estas columnas, también ameritaría que hubieran monumentos, señalamientos o nombres en las calles, donde vivieron otros héroes y grandes personajes que han vivido aquí. Por ejemplo, al entrar al Hotel Moctezuma donde el general Emiliano Zapata se tomó la famosa foto portando en su pecho la banda tricolor con un muro de ladrillos a su espalda y que sigue en pie a más de cien años, hoy es solo un centro comercial y no existe indicio alguno de la importancia histórica que tuvo. Ahí se debía destacar esa foto y las circunstancias en que fue tomada”, finaliza Echeverría Zuno.

Uds. me podrán preguntar: ¿y de tantos que llegaron como Erich Fromm por ejemplo, acaso vive aquí algun descendiente de quienes los siguieron a esta ciudad? Él murió en Suiza donde vivió sus últimos años. Pero sí, tenemos a una gran promotora de arte y cultura que vive entre nosotros, Gobi Stromberg. Su mamá Meg, (mismo apellido) llegó de E.U. a Cuernavaca por invitación de Erich Fromm cuando este y el famoso escritor y teólogo del Budismo Zen, D.T. Suzuki trabajaron juntos varios proyectos. Y mientras mi madre posteriormente fue también gran seguidora del obispo Sergio Méndez Arceo, yo entré de lleno al CIDOC cerca de Iván Illich y de Lini de Vries, fundadora con apoyo de Illich de la primera escuela de español para extranjeros en Cuernavaca, que aumentó su número paulatinamente”. Y seguimos el próximo lunes.