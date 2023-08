Tres grandes trabajos a partir de un volcán

Fíjense, queridos lectores, que hay de repente cataclismos o golpes de la naturaleza que, cuando son bien utilizados por personajes talentosos con sus trabajos, los hacen memorables e inmortales.

Así, aunque ya en otra ocasión me referí a la magnífica crónica “Visión del Paricutín. El dueño de un volcán o Un sudario negro sobre el Paricutín”, títulos usados indistintamente por su autor, hago memoria y leo de que al mismo tiempo que José Revueltas, 40 días después de la erupción, escribía su mejor crónica desde Uruapan, en Michoacán, el también magnífico fotógrafo Walter Reuter tomaba las fotografías del volcán en erupción y Gerardo Murillo el “Dr. Atl”, que presenció el nacimiento del Paricutín en 1943, pintaba y pintaba, apuntes, frescos, lienzos y pinturas del magnífico volcán que después expondría en el Palacio de Bellas Artes para luego reunirlos en su libro Cómo nace y crece un volcán Paricutín 1950, lo que en parte lo hizo destacar como vulcanólogo, ya que también se enfrentó a fuertes humaredas del Popocatépetl. Así, el resultado del trabajo de los tres, fue, perdón, es memorable. Vean por qué.

La crónica escrita por Revueltas fue un texto de once cuartillas que publicó en tres entregas del 9 al 11 de abril de 1943. Y así como me deleito cada vez que leo el Poema de amorosa raíz, de Alí Chumacero que me atrapa desde su primer renglón: “Antes que el viento fuera mar volcado…Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides…”, así, por igual la crónica de Revueltas me agarra desde su primer párrafo y ya no me suelta:

“Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietario de un volcán, no es dueño de nada. Tiene para vivir sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales caminará en busca de la tierra; tiene sus manos totalmente sucias, pobres hoy, para labrar, ahí donde encuentre abrigo. Sólo eso tiene: su cuerpo desmedrado lleno de polvo…” Y así sigue.

Y mi querido Dr. Atl, que nació en 1875 en el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, y murió en la CDMX en 1964, le digo mi querido porque fue el primero que cargó a Mytyl, mi madre, en París, en 1911, cuando ella nació en la Embajada de México en el país galo. Al ser la onceava hija, de doce, el parto tomó por sorpresa a mi abuela, por lo que, Atl, el indomable, revolucionario, creador de la pintura nacionalista mexicana pero también encantador y asiduo amigo de mi abuelo Luis Quintanilla Fortuño, le tocó ayudar en el parto. Por lo que siempre llamó a mi mama, “mi hija”, así lo recuerdo decirle cuando a mediados de 1962 llegó a la casa de mis padres en la redonda calle de Ámsterdam, a bordo de un vochito que manejaba un joven.

Parada de niña ante la reja de la entrada, lo vi descender con sus muletas, doblada la parte de su pantalón donde la pierna derecha le faltaba y sostenida la tela con un gran alfiler de seguridad, pero también sosteniendo firmemente bajo el brazo a pesar de la muleta un gran lienzo enrollado que regalaría a mi madre como una despedida antes de morir, gritando desde la puerta: “¿Dónde está mi hija Mytyl?”. Y que ya enmarcado, poco después, haría gala no del dramático colorido de los cuadros que pintó cuando la erupción en el Paricutín con esa mezcla de tonos negros, rojo, naranjas, amarillos y grises, con algo de blanco que al cabo de los años transformaría en montes y cerros con celajes lilas, rosas, azules y verdosos, como el que lucía el obsequiado “a su hija”. Esas y más anécdotas han quedado para siempre plasmadas no solo en mi niñez y juventud que disfrutó enormemente de ese precioso gran cuadro, sino para solaz de México por su gran arte. Murió en pleno uso de sus facultades mentales y de todos sus talentos este gran activista que, habiendo nacido Gerardo Murillo, se convirtió en el Dr. Atl.

Y qué decir del gran germano-mexicano, aunque de nacionalidad alemana, Walter Reuter (Berlín 1906-Cuernavaca 2005) a quién a pesar de la oposición de una hija de su segundo matrimonio logré entrevistar en Cuernavaca en casa de su también hija Almuth pero ésta de su primer matrimonio, en memorable entrevista hizo un repaso de su vida entera y destacó sus grandes obras, como su trabajo en “Raíces” y sus fotografías del Paricutín en plena erupción. Este magnífico y sensible fotógrafo, que con su trabajo hizo arte puro, con su cámara ayudó a que Raíces ganara el máximo premio en el Festival de Cannes en 1954.

