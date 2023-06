Tetlama, Chalcatzingo y Palenque (II)

Queridos amigos, ya de regreso al tema. Fíjense, qué diferencia de actitudes, perdón, pero Xochiquétzal, “diosa del amor, la belleza, las flores y el placer, que desde siempre estuvo en la Acrópolis de Xochicalco, con la invasión francesa la arrojan de una terraza a otra y ahí se quedó tirada y maltrecha, sin embargo, el pueblo la seguía venerando y la defendió cuando, años después, en 1887, llega un investigador, Manuel Peñafiel, y es el primero en describir sus características aunque el pueblo nunca dudó de su deidad. Para ellos era quien los cuidaba”. Todo esto me lo cuenta Elvira Pruneda, investigadora del INAH.

Y sigo con su información, claro, les confieso que entro al tema en esta ocasión, de manera coloquial, no académica. “Ya a inicios del siglo XX, el arqueólogo Leopoldo Batres, mi pariente, en pleno siglo XX intenta su traslado al Museo de Antropología y el pueblo se niega. A escondidas la trasladan y la esconden”, finaliza Pruneda. En fin, esa es otra historia que ya narré. Pero a lo que voy es por qué mientras un pueblo el de Tetlama, igual de necesitado que los de Chalcatzingo, valoran sus orígenes, los otros, no.

Y vuelvo a preguntar: ¿qué el tema no merece un estudio profundo, tal vez no un mensaje culpatorio, (creo que no existe esta palabra, pero refleja lo que pienso), algo sí, que sirva como ejemplo a otras comunidades para que no tan fácilmente los traficantes hagan su labor contando con la complicidad de los lugareños? Entiendo que lucran con su pobreza, me queda claro, lo entiendo y respeto sus necesidades, pero repito ¿no hubo ninguna autoridad que diera santo y seña de los que se llevaban tan magnífica pieza Olmeca de unos 3,000 años de edad que tardó 70 años en volver?

Pero bueno, recién llegó y la tenemos de vuelta en Morelos. ¿Dónde estuvo todo este tiempo en los E.U.? Ya lo sabremos y se los diré. Dejamos atrás Tetlama y Chalcatzingo.

Y entramos al aniversario número 71 años del descubrimiento de la cámara mortuoria del rey Pakal, ese enigmático dirigente maya en Palenque, Chiapas, los rescates siempre son labor de equipo no de una sola persona, busco a Cecilia Dávalos Murillo, hija del antropólogo físico Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, quien de entrada me dice: “ese descubrimiento es la razón de que mi padre llamó a mi hermana que nació en 1952, con el nombre de Maya”.

Y buscando versiones atrapadas al interior de familias, le comento: “fíjate que el INAH acaba de enviar un magnífico boletín explicatorio del descubrimiento donde solo sobresale un nombre, el del arqueólogo francés Alberto Ruz Lhuillier nacionalizado mexicano, pero a pesar de la valiosa información que comunican, cuéntame, Cecilia, quiero saber más”. Y entre ella y Eréndira, su hermana mayor, nombre tarasco “la princesa de la sonrisa” o “la sonriente”, refieren: “Cuando descubrieron Palenque éramos muy pequeñas, mi papá hablaba con antropólogos y arqueólogos del tema, no con sus pequeñas y numerosas hijas. Somos seis hermanas y te cuento que cuando nos llevaban a todas a visitar a mi padre al Museo Nacional de Antropología, del cual fue copartícipe y director varios años, les hacía gracia a sus compañeros de trabajo vernos llegar a todas, pero bueno ahí va lo que recuerdo”, dice Cecilia Dávalos, la segunda hija:

“Mi padre, Eusebio Dávalos, y Alberto Ruz Lhuillier se van a París a un posgrado, mi padre en Antropología Física y Alberto Ruz en Arqueología. Efectivamente, en 1952, descubren la cámara mortuoria en Palenque”. (Lakam-Há nombre maya de Palenque que significa “muchas aguas” por los muchos ríos que confluyen en la zona de Palenque en plena selva tropical, la gran selva lacandona). “Se creía que era solo un templo y la sorpresa fue que era la tumba de un “gran señor” por la famosa máscara de jade. Como antropólogo físico, mi padre que formó parte del grupo coordinado por Ruz, es el que da el dictamen antropológico con las características que conllevan: edad “de los restos”, sexo masculino, medidas, etc., lo que les permitió saber a ciencia cierta quién era. Recuerdo que mi padre mencionó que en el grupo iban también el fotógrafo José Servín y un estudiante Arturo Romano, quien al morir mi padre en 1968, a los 58 años de edad, dijo a los asistentes: ´sin restarle mérito alguno a Adolfo Ruz, realmente quien descubrió la identidad de Pakal, el Gran Señor, fue don Eusebio”, finaliza Dávalos Murillo con esta preciosa anécdota. Leémos que Palenque, una importante ciudad maya que floreció entre los años 600 y 750, recibió la visita en 1832 del anticuario, cartógrafo, artista y explorador francés Jean Frédéric de Waldeck, (Checoslovaquia 1766-París, Francia 1875), quien pasó dos años en el lugar haciendo bosquejos que serían publicados en 1866. Se dice fácil, queridos lectores, quedarse tantos días en medio de una selva plagada de boas, coralillos y demás preciosos reptiles, pero bien peligrosos y sin embargo vivió 109 años.

Y bueno, hasta el próximo lunes.