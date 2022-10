Su leyenda, de ser cierta, no merma sus grandes dotes militares (II)

Mientras las campanas de la Catedral tocaban agonía, lúgubre tañido que fue secundado por todas las iglesias de la ciudad, Mariano Matamoros que fue capturado por fuerzas españolas, fue ejecutado el 14 de febrero de 1814 en el hoy llamado Portal de Matamoros en Valladolid, actual Morelia.

Fueron necesarias dos descargas del pelotón para acabar con su vida. Poco antes, el cura Morelos y Pavón, ofreció canjear a 200 soldados españoles por Matamoros, pero el español Félix María Calleja, jefe del ejército del centro durante la guerra de Independencia, se negó. Lo ejecutaron acusándolo de traición a Fernando VII, el mismo rey al que Hidalgo al final de su proclama que lanzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, gritó: Viva Fernando VII, y es que el llamado por unos Padre de la Patria no tenía una clara idea ni concepto alguno de Nación, lo que el Generalísimo en cambio, sí tenía.

Con su proclama “Sentimientos de la Nación”, Morelos sentó las bases para la creación de la nación mexicana. ¿Ven queridos lectores porqué digo que el verdadero Padre de la Patria fue Morelos? Hidalgo, sólo fue el iniciador y pésimo estratega que lo llevó a una muy temprana muerte y es que Hidalgo no buscaba la Independencia, lo que deseaba era que la Nueva España fuera autónoma, algo así como un gobierno de España regional, no independiente.

Ya desde 1808 con la abdicación de Carlos IV al trono de la corona española a favor de los franceses, se generó en la Nueva España un sentimiento de vacío de poder al desaparecer la autoridad legítima del rey español. Dos años antes de la muerte de Matamoros ocurrida en 1814, el Virrey Francisco Xavier Venegas con respecto al levantamiento de los insurgentes eclesiásticos al tiempo de desaprobarlos, también desaforó a todos los que se involucraran al movimiento.

De modo que, al enterarse Matamoros de tal publicación, para demostrar su no vulnerabilidad ante su regimiento le dio el nombre del Apóstol San Pedro a su agrupamiento. Sin embargo, el español Calleja, un hombre resuelto y sin escrúpulos, no se detuvo y aunque cerró los ojos a los abusos que sus propios comandantes cometían, no paró hasta acabar con Mariano Matamoros.

Aunque en 1816, muertos ya los curas Hidalgo, Matamoros y Morelos y habiendo sido nombrado Calleja por Fernando VII organizador de un ejército “para reconquistar los territorios ultramarinos de España”, se percataron que a pesar del esfuerzo, terminó la esperanza de restaurar el dominio español en América; ya había cundido la fuerza libertaria iniciada por aquellos patriotas y mártires curas. Algunas de las principales aportaciones de Mariano Matamoros fueron las siguientes: 1. Logra formar varios grupos de caballería, artillería e infantería para luchar en pro de la Independencia. 2. Participa en la toma de Oaxaca en el año de 1812. 3. Logra derrocar en la Villa de Tonalá, Chiapas, al realista Teniente Coronel Manuel Servando Dambrini, hombre que formaba parte de la Capitanía de Guatemala. Colaboró con Nicolás Bravo para lograr tomar la Plaza de San Juan Coscomaltepec y derrotó al Batallón de Asturias.

Nueve años después de su muerte, fue honrado como Benemérito de la Patria. Sus restos que reposaban en la Catedral metropolitana de la Ciudad de México y permanecieron ahí hasta 1925, fueron trasladados al mausoleo de la Columna de la Independencia. Sin embargo, en el año de 2010 fueron exhumados con honores máximos y llevados al Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec) para su análisis y autentificación.

Y el héroe de la Independencia que acompañó a Morelos varios meses en el Sitio de Cuautla y luego hacia Taxco; que demostró con valor y destreza sus conocimiento militares los cuales fueron fundamentales en la Independencia nunca se dejó ver desnudo en público, según varios registros históricos, así es que como muchos otros héroes en distintas circunstancias, también existe una leyenda en torno a él y es que al realizar los estudios, investigadores del INAH se percataron que sus restos pertenecían a una mujer, lo que dio pie a que pudo tratarse de una persona transexual ya que por la edad de los restos al ser ejecutados (entre 40 y 45 años) y por su estatura de 1.50. coinciden con los de Matamoros.

O sea, que Mariano Matamoros pudo haber sido un héroe transexual de la Independencia, lo que de ser cierto, no le restaría ningún mérito ya que por su patriotismo y dotes militares bien se merece un importante lugar en la memoria de la ciudadanía.

Y hasta el próximo lunes.