Ovidio o la pérdida de toda conciencia moral

¿Qué? ¿Qué es eso? Se preguntarán algunos lectores sobre todo en momentos en que están tan polarizadas las opiniones sobre el narco, las causas que lo provocan y la famosa detención de este joven que en realidad es uno de los vástagos del Chapo, no el más importante en la organización familiar.

¿Qué movió a nuestro país a comerciar con el letal Fentanilo? Sí, ya sé, de acuerdo con la famosa y vieja frase: “México es el trampolín y los E.U. la inmensa alberca”. Es demanda. Sólo que este temible narcótico químico es 100 veces más potente que la morfina y la heroína, muchísimo más barato su consumo y literalmente mata.

Ya hemos visto que no bastan los enfrentamientos porque violencia contra violencia genera más violencia, más muertes, más lutos y un largo etcétera, entonces qué sigue si tampoco ha funcionado el “abrazos, no balazos”. Por eso incluyo en estas líneas las frases: ética ciudadana y conciencia moral y me explico:

Ya casi nadie habla de estos temas y cuando lo hacen lo distorsionan. Y es que, en realidad, en lo político, el sentido moral único y general del hombre debía de capacitarnos para discernir el bien y el mal de nuestros actos, pero no ocurre así. En nuestra cultura occidental, el sentido moral del hombre ha sido tema de especulación casi metafísica desde la antigua Grecia.

Desde el siglo IV antes de la era cristiana, el sabio Aristóteles, -discípulo de Platón y tutor ni más ni menos que del gran Alejandro Magno- realizó una primera aportación al tema cuando parte del principio de que “el fin último, la meta última de todos los seres humanos es la felicidad a la que se llega cuando se actúa con ética y moral”, y perdón, pero el gran filósofo no era cualquier cosa. Incursionó y bien, en tantos campos del saber, que se le considera un polímata. Y si hoy día no hay autoridad alguna que pueda o sepa combatir tan grande descomposición social que a través del afán de lucro provoca una cada vez más creciente, diría yo, descomunal violencia, llega el momento de que miremos hacia atrás a fin de estudiar conceptos antiguos de, por ejemplo, lo que él llama “virtud moral”, que es en lo que hay que enfocarnos al mismo tiempo en que se combata a la delincuencia, esa sí superorganizada.

El gran pensador griego, opinaba que a la felicidad se llega, chequen esto por favor, “a través del hábito por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto que consiste en el medio que se aparta de los extremos viciosos, mejorando la vida humana a través de la razón informada y perfeccionada por la prudencia”. Sé, queridos lectores, que estos conceptos pueden parecer anticuados sobre todo en una época en la que no se imparte en las escuelas ni civismo, ni ética ni mucho menos moral, no necesariamente religiosa, por lo que pueden sonar palabras huecas.

¿Se fijan lo alejado que está el pensamiento aristotélico de nuestra realidad? Y es que lamentablemente la evolución moral del ser humano, no fue in crescendo hacia el bien como aspiraban o pensaban los grandes filósofos de la antigüedad que sería. Leyendo un estudio sobre el pensamiento antiguo que elaboró en 1954, un filósofo italo-argentino, llamado Rodolfo Mondolfo (1877-1976), refiere que la conciencia moral en la ética de Sócrates, Platón y Aristóteles debe reconocerse como una herencia de motivos con honda conciencia del pecado y exigencia de purificación que incluya la capacidad de que todos realicemos exámenes de conciencia con la obligación de avergonzarnos por las faltas cometidas no solo ante nosotros mismos sino más aún, ante los demás.

¿Saben ustedes de alguien del mundo de las drogas que reflexione acerca del daño que provoca el mentado Fentanilo en todos esos jóvenes que lo consumen? No, ni les importa.

¿Habrá una madre, una abuela o alguien del entorno de esos jóvenes narcotraficantes, que de pronto les diga: ”Oye, párale, no sigas traficando esa porquería, ese veneneo tan dañino”? Recuerdo que hasta las películas de El Padrino, narran que había reglas, el mismo don Corleone se negó a entrarle al tráfico de drogas.

Pero hoy, qué autoridad habla de conceptos morales como no sea para criticar. Y no sólo los griegos pensaron en un ser humano mejor, aquí les refiero algo de lo mucho que nos legó nuestro México Antiguo, donde Nezahualcóyotl mismo “enderezó su corazón”, en una preciosa práctica derivada del “In ixtli, in yóllotl: Rostro y Corazón, a través de la cual el gran Señor de Texcoco descubrió el significado profundo del concepto “flor y canto”, concepto náhuatl de poesía, arte y símbolo para acercarse desde la Tierra al Tlaltícpac, a la realidad de lo que está sobre nosotros.

Sentían que solo así podían expresar la verdad pues ese era el camino para llegar al “Dador de la Vida”, en la región de los dioses. Qué conceptos filosóficos ofrecían sus dirigentes a los antiguos habitantes. Yo me pregunto: ¿Y hoy, qué mensajes nos ofrecen nuestros dirigentes?

Y hasta el próximo lunes.