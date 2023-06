Importancia de este tesoro olmeca (I)

Verán, queridos lectores, que ante el asombroso monumento número 9 de Chalcatzingo, no deja de impresionarme lo avanzado de la llamada “cultura madre”.

Me es muy difícil imaginar que una temprana civilización haya alcanzado tal adelanto artístico. Y lo digo porque más allá de solo contemplar las excelentes figuras como se encuentran en otras culturas, por preciosas que sean, en ninguna he visto ese grado de perfección, al punto que viendo de frente, a cualquiera de las enormes cabezas olmecas, yo me he preguntado: ¿quién está adentro? Así de ese tamaño es la expresividad de su arte, cuyo dominio técnico de la escultura y de la talla, para muchos, no ha sido superado por ninguna otra civilización precolombina.

No soy arqueóloga y mi información, además de mis propias opiniones como historiadora, está sustentada en los trabajos de científicos, exploradores e investigadores de las civilizaciones que nos antecedieron y que les agradezco lo hayan hecho público hasta donde han podido llegar, porque la realidad es que el origen de los olmecas bien sustentado sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo se le consideró como la cultura madre de toda la civilización mesoamericana, sin embargo, no está claro el proceso que dio origen al avanzado estilo artístico identificado con esta sociedad, ni hasta qué punto los rasgos culturales que se revelan en la evidencia arqueológica son creación de los olmecas.

El antropólogo francés Jacques Soustelle (1912-1990), autor del libro LOS OLMECAS, editada la 2ª. edicón en el FCE, 2012, refiere: “El pueblo olmeca, creador de las primeras esculturas monumentales de piedra en Mesoamérica, han captado la atención del público desde el hallazgo en 1882 de la primera cabeza colosal. Tal fascinación –sigo citando a Soustelle-, se puede atribuir al espléndido estilo artístico y a su gran antigüedad –alrededor de tres milenios-, conforme salieron a la luz otras extraordinarias obras de arte como las magníficas estelas, las enigmáticas figuras de hombres jaguar y los impactantes altares, así como las pequeñas figurillas, los adornos, las hachas finamente labrados en jade y los brillantes espejos de magnetita. Al conocerse todo ésto se vislumbró la existencia de un pueblo hasta entonces desconocido, oriundo de la costa sur del Golfo de México y sobre todo, que era precursor de las grandes civilizaciones tardías de Mesoamérica. La aparición de artefactos con estilo olmeca en regiones distantes motivó las primeras especulaciones sobre un ´imperio olmeca´”.

Jacques Soustelle originalmente escribió en 1979: “…que dado que su influencia se extendió desde La Venta, Tabasco, hasta el centro de México, Oaxaca, la costa del Pacífico, el sureste de México y América Central, se puede afirmar que este pueblo fue la primera civilización de Mesoamérica y su enorme cultura heredó numerosas creencias y prácticas a las sociedades prehispánicas posteriores por lo que se considera que fue la fundadora de la gran tradición mesoamericana”.

Ya desde fines de los años setenta, Soustelle se preguntó: “¿De dónde sacaron los olmecas un arte que nunca ha sido igualado o superado en América?. Sea cual haya sido el origen de la cultura olmeca, se asocia a ellos el culto a la Serpiente Emplumada y a las montañas y cuevas. De hecho, debido a su gran antigüedad, se desconoce la identidad étnica de sus integrantes”, termina aquí la cita.

Miren, este caso, su importancia va más allá de su valor arqueológico. Esas piezas del período preclásico (800-400 a.C.) de la civilización Olmeca, reflejan las creencias y el mundo espiritual de una de las sociedades más antiguas de Mesoamérica. Es más, me entero que es la pieza de esa civilización más buscada por México en el último medio siglo y lo mejor es que regresó a casa casi intacta después de ser entregada a México, el pasado 19 de mayo, por Estados Unidos en Denver, Colorado.

Pero más allá de los aplausos por este magnífico trabajo que realizaron tanto el INAH como la Cancillería federal, hay varias preguntas que me hago y ojalá nos las respondan: ¿Sustraer un monumento así, tallado en la roca misma, bajado de la considerada “montaña sagrada” de Chalcatzingo (nombre que significa el lugar más preciado de los chalcas), sin que ninguno de sus más de dos mil habitantes hubiera escuchado el ruido, la bajada con los numerosos cargadores (pesa más de una tonelada y mide casi dos metros de altura), que, ¿nadie escuchó la entrada del pesado vehículo de carga para transportarla, el tiempo que se llevaron en lograrlo o sea, nadie se dio cuenta? Y seguimos el próximo lunes.