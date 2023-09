El psicópata al que la música sanó

Fíjense, queridos lectores, que mi artículo de la semana pasada acerca de la obra “El loco de un Diario”, de Pepe Arenas, tuvo tan profundas respuestas respecto a la interrelación del arte, la poesía o la música con la locura que decidí narrarles en mi siguiente columna lo que viví al respecto cierta tarde.

Cuando se lo platiqué a mi viejo y entrañable amigo, periodista, poeta y escritor, Aguilar de la Torre (1926-2003), me pidió autorización de publicarlo en su columna en la Sección Cultural de Excélsior. La escribió de manera tan excelsa, que hace unos días me propuse localizarla en mi archivo y la encontré. Trataré de apegarme lo más que pueda a su poético texto, pero, antes, les cuento cómo sucedió.

Una tarde, me invitaron a un convivio con psicólogos y psiquiatras, velada en la que platicábamos todos con todos, cuando observé que solo uno de ellos permanecía mudo sentado en una butaca sin participar en la reunión. Cuando pregunté con discreción qué le pasaba, me indicaron que lo desconocían, que algo le sucedió hacía tiempo que lo hizo retraerse. Entonces me acerqué a él tratando de iniciar un diálogo. Todo era inútil. Aquí introduzco el relato de mi amigo Aguilar de la Torre como un homenaje de mi parte a él a la distancia por su excelsa manera de escribir. Va su narración sintetizada:

“Tirantes los nervios, tensos como los del arpa prestos a romperse estaba (este sol, esta luna, esta lluvia y este ajetreo de larvas) … ¿Qué idioma es ese que de tan brusco estrella la transparencia del aire…? ¿Qué desgarramiento condena a tan miserable situación? Y allá, frente a él, esa pared tan vieja, con ese polvo blanco, húmedo, cuyo segundo son milenios, cuyos milenios son eternidad… ¡Ah! esta fatiga de contemplar este pequeño mundo de nimiedades: la ropa usada, impregnada –de la linfa viscosa de este cuerpo- en las perchas mudas...y esta saliva amarga…esta templada angustia... esta lobreguez…. El butacón solo lo soportaba.

“Y Lya lo miraba… En la sala llena de psiquiatras, Lya era la única que no sabía de las complicadas teorías del alma y solo de nombre conocía a Sigmund Freud. Ella era periodista y nada más. Corría tras los sucesos como el cazador tras el gamo y había ido allí porque…porque tal vez… Aquellos hombres y aquellas mujeres querían romper la costra, la ampolla en donde el hombre de la butaca se ocultaba. ¿Por qué el rostro humano contrasta con las manos felinas enroscadas para ocultar las uñas? ¿Cuáles eran las mágicas argucias que soltarían aquel esófago apretado? No lo sabían. Meses habían pasado desde… lo que a sus colegas los hizo fruncir el ceño. El hombre de la butaca se había graduado cuando joven en una escuela de psicología. Había pasado por el mundo como un médico del alma más. Había tenido un bonito consultorio donde los pacientes soltaban sus pecados y una modesta biblioteca en la cual Freud, Fromm, Jung ocupaban distinguido espacio. Los problemas filosóficos y murales los había tomado delicadamente como si fuesen de tela de araña que explicaran los fenómenos turbulentos del espíritu. Pero un día, la lógica explotó y las esquirlas del razonamiento se incrustaron en el subconsciente como púas, como alfileres en el maniquí. Y quedó así, obstinado en su silencio sin el impulso para expresar… Lya lo observaba en tanto los psiquiatras comedidos, corteses, auxiliados por la alquimia de sus charlas a las que daban un giro amistoso, trataban inútilmente de hurgar bajo la máscara de imperturbable y hosca apariencia.

“De repente, ella, (el reportero, me dijo, tiene algo de policía) se acercó sonriente a aquel hombre. ¿Es usted psiquiatra…? Se atrevió con mesura. ´Sí, pero ya no´. La respuesta fue seca, cortante. Lya quiso atrapar en el aire algún fonema y articularlo a algún acento y no preguntar idiotamente ¿por qué? Sonrió y quién sabe por qué arte -¡ah! ¡estas mujeres intuitivas! –hizo alusión a la música. Las facciones comenzaron a relajarse; las sonatas de Antonio Soler como lluvia de cristal sobre el tejado de plata…la sinfonía de Luciano Berio… el luminoso huracán de Dvorak y la ronda hechizada de Puccini… la ronca armonía de Gershwin… los aires casi místicos de Gustav Holts… y, aquellos arpegios de Pachelbel… ´¡Quiero tocar el piano!´. Y cuando Lya consiguió uno el impulso hacia la felicidad y la salud que forman parte del equipo natural del hombre animó al expsiquiatra. No. No había servido la butaca de los psicoanalistas, no los estereotipos, no las fórmulas académicas. El hombre había levantado el vuelo con Mozart y con Liszt, con Schubert y Smetana y cuando sus dedos volaron sobre el teclado con la cuarta Klaviersonate de Beethoven, todo rasgo hierático había desaparecido de su rostro”.

Y hasta el próximo lunes.