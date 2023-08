De teatro, locura y poesía

“El diario de un loco”, del ucraniano Nicolai Gogol, es un monólogo que al ser representado en México poco más de mil 600 veces, algunas de ellas incluso en Rusia, por el actor Carlos Ancira, quien tanto las actuó que llegó a decir: “Creo que el loco soy yo”.

Y es que, al actuar como un demente continuamente, llegó un momento en que la línea que separaba la locura del personaje que interpretaba y su vida misma casi se borró. En mi caso personal me pregunto ¿qué cosa es la locura, con sus miedos y los paroxismos que la rodean tanto en los arrebatos de felicidad instantánea para luego caer en profunda depresión y demás emociones que la acompañan?

Todo esto viene a colación porque, fíjense, queridos lectores, que acabo de asistir a una puesta en escena, aquí en mi ciudad, de una obra de teatro titulada “El loco de un diario”, del periodista, escritor, poeta y dramaturgo José Arenas Merino, “Pepe Arenas”, inspirada en el cuento de Gogol, a la que les confieso que asistí con dudas, ya que después de ver actuar a Ancira cuando joven, pensé que ninguna otra interpretación al respecto me impresionaría, pero me llevé la sorpresa de que esta otra versión me encantó.

Sé que toda comparación por lo general es odiosa, pero esta versión moderna escrita por Pepe Arenas resultó también excelente porque en esta segunda puesta hubo poesía en medio de la locura, algo de lo que careció la de Ancira. Ese final del diálogo del loco con Jaime y Julia (que eran dos arrugadas servilletas con las que hablaba como si de personas se trataran), fue de una inenarrable y emotiva belleza.

Al observar al primer actor Carlos López Osorio actuar magistralmente, me vino de pronto la reflexión de si detrás del miedo a volverse loco solo existan causas que deberán ser examinadas en terapia o… tal vez no. Y me adentré en el tema, así di con el puertorriqueño Francisco Matos Paoli, ya fallecido, autor del poema “Canto a la locura”, en el que plantea una exégesis; o sea, una interpretación objetiva del significado de un texto, en este caso sobre la locura, pero ésta, ligada a la poesía como un fenómeno que pueda conducir, en ocasiones, a una poética liberadora.

Al seguir hurgando en distintos textos me encontré diversas opiniones y entre ellas descubrí un ensayo titulado “La locura, la poesía y las musas”, del Dr. Enrique Canchola Martínez, experto en Neuroendocrinología Experimental en el Centro Médico del IMSS y multigraduado y catedrático de la UAM-Iztapalapa, CDMX. Este interesante autor asegura no pretender abordar la locura desde la perspectiva de un manual metodológico y estadístico de trastornos mentales porque esto no siempre procede; él parte de la hipótesis de que la locura no es siempre una enfermedad sino en múltiples ocasiones es más bien una forma distinta de construir las relaciones del espíritu humano con el mundo y la sociedad. Y que es “a través del alarido estremecedor del canto extraordinario de las artes, es como en ocasiones se relacionan éstas con los fenómenos mentales y sociales que son las partes del mundo que están donde transitan o donde oscilan la consciencia y la inconsciencia humanas”. Y más aún, asegura Canchola: “La locura nos puede permitir establecer esa continua relación espectacular de nuestra mente con el universo”.

En otro orden de ideas, desde la perspectiva del parisino Jacques Lacan (1901-1981), reconocido por muchos como el mejor discípulo de Freud: “Decir que la locura es la mayor perturbación imaginaria como tal no es definir todas las formas de locura, hablo del delirio y de la paranoia y más aún, la locura no solo tiene relación con lo patológico, sino que lo excede y se articula con dimensiones universales como el amor y con nociones de cuerpo, mente, manía y sexuación. Por lo que desde esta perspectiva, -continúa Lacan-, estar loco no siempre es estar enfermo”.

Por otra parte, -fíjense qué atractivas son estas palabras-, para el también francés Paul-Michel Foucault, (1926-1984), “la locura es una construcción social mediante la cual, las personas asignan formas de pensamiento a determinados objetos o eventos que no existen en la realidad y que se inventan para facilitar las relaciones interpersonales y el mundo en el que vivimos”, estas palabras me relacionaron con la escena final de la obra de teatro que les relaté aquí mismo. Y ya que descubro que en la locura es posible hallar poesía, les comparto el poema “La feria de los pájaros” del español Luis Rosales (1910-1992): “Sentí que se desgajaba/ tu corazón lentamente/ como la rama que al peso/ de la nevada se vence,/ y vi un instante en tus ojos/ aquella locura alegre/ de los pájaros que viven/ su feria sobre la nieve”. Y todo este recorrido por el fascinante mundo de la locura me lo provocó el asistir a la obra “El loco de un diario”.

Y hasta el próximo lunes.