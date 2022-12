Las Vueltas que da la Vida | Atendí varias veces al Sha de Irán en Cuernavaca: Jorge Ganem Guerra (I)

Queridos lectores, fíjense que la ciudad de Cuernavaca, por su maravilloso clima y su cercanía a la gran capital del país, era un destino de famosos de todo el mundo que llegan aquí para intentar vivir.

Algunos lo han logrado, otros no. Entre estos últimos está Mohammad Reza Pahlaví, quien tras el triunfo de la revolución islámica en Irán liderada por el Imán Ayatolá Ruhollah Jomeini, hubo de exiliarse de su país. Les cuento brevemente que la desterrada familia real iraní que viajó por varios países del mundo, llegó a México en 1979 en un avión particular en el que venían a bordo, además del Sha, su esposa Farah Diba, también llamada “shahbanou” (título real iraní equivalente a emperatriz) y su hijo primogénito el príncipe Shahnaz Pahlaví Reza, todos con visas de turistas y acompañados de 72 personas, entre guardias de seguridad y empleados que procuraban pasar desapercibidos aunque en Cuernavaca no siempre lo lograban.

Al parecer la idea era residir en Acapulco, donde una hermana del Sha (también se escribe Sah o Shah palabra que desciende del persa antiguo y del sánscrito), poseía una mansión frente al mar, pero el clima de Cuernavaca y su cercanía a la Ciudad de México fueron factores decisivos para su elección.

Aquí se instaló junto a su familia en una lujosa villa ubicada en una cerrada privada de la también lujosa Av. Palmira. Durante los meses que vivió en Cuernavaca, su presencia era tema obligado de conversación en los cafés del centro de la ciudad donde se reunían los habituales a platicar de los últimos acontecimientos.

Entrevistado el Dr. Jorge Ganem Guerra, quien además de médico cirujano especialista en Dermatología fue un tiempo propietario del lienzo charro ubicado en Santa María Ahuacatitlán al norte de Cuernavaca, me comentó que una mañana se sorprendió al ver llegar unos lujosos vehículos, no más de dos, ignora si había otros a distancia y al ver descender de uno de ellos al Sha, su imagen era inconfundible: “Bajé tranquilo a darle la bienvenida y al preguntarle qué podía hacer por él, me manifestó, con ayuda de un impecable traductor, su deseo de subirse a un caballo. Le ofrecí el mejor que tenía, desde luego, ni de lejos era como los caballos pura sangre a los que él estaba acostumbrado en Irán, pero pedí le trajeran el mejor que yo tenía. Cuando lo tuvo frente a él, lo acarició con el dorso de su mano sobre el lomo, pidió le pusieran una silla de montar y una vez lista la montura, con dificultad por su precario estado de salud, le ayudaron a montarse.

Una vez sobre el caballo tomó las bridas como un experto, fue entonces cuando se quedó un rato mirando a lo lejos, fue un instante en el que sólo él era dueño de sus pensamientos; era como si en ese momento se encontrara muy lejos de aquí; mientras tanto sus pocos ayudantes junto a él, al menos los visibles, se quedaron inmóviles con un enorme respeto y yo igual, todos atentos a cualquier indicación del Sha. Observé que su expresión cambió. Aunque ya no tenía la salud para salir galopando a toda velocidad, su mirada me impresionó. A lomos de un caballo, lo sentí rey. Al bajar, también con discreta ayuda, siempre sin perder la elegancia, nos sentamos a platicar. Le dolía todo, sus articulaciones. Aunque al parecer tenía un médico iraní de cabecera y en E.U. fue atendido por lo mejor de la medicina estadounidese aceptó la receta que le di para ayudarlo a soportar sus molestias.

¿Que cómo era en su trato personal?”, responde Ganem Guerra a mi pregunta: “Seco, duro de facciones pero extremadamente correcto, amable y traslucía su impecable educación. Aunque derrocado, era impresionante su porte de rey”. Jorge Ganem, médico desde siempre, lo vió dos o tres veces más. “Cuando visitaba el lienzo, se sentaba unos momentos a platicar conmigo con su inseparable traductor. Así me comentó que montar había sido una de sus pasiones a lo largo de su vida. Le encantaba hablar de caballos, su sola vista lo tranquilizaba pero siempre terminaba apretándose un brazo con una de sus manos o se oprimía el abdomen con ambos brazos cruzados frente a él. Realmente se veía mal de salud aunque las pocas veces que lo vi, en ningún momento perdió la compostura.

Aunque él tenía casi 20 años más que yo, en ese lugar tan extraño para él y lejos de cualquier protocolo, tranquilo, me comentó que le gustaba salir en auto y recorrer la ciudad donde estaba y sus alrededores. Buscaba una propiedad para adquirirla, también su esposa se estaba ocupando de ello. Sin embargo, pocos meses después, dejé de verlo. Y yo también, cuando supe que el Sha y su comitiva dejaron México, al poco tiempo tuve una oferta de compra del lienzo y lo vendí. Mis actividades como médico y funcionario de salud, me impedían distraerme”.

