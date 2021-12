Las urgencias de Morelos

Al momento de escribir esta columna, los diputados aún no inician la discusión formal que tendría que llevar a la aprobación del presupuesto de egresos 2022 para el estado. Incluso la buena perspectiva de la madrugada del miércoles con la aprobación unánime de las leyes de ingresos de los municipios, se ha extinguido en medio de la falta de acuerdos y la negativa al diálogo que privaba entre las partes de 11 y 9 legisladores. Para lograr el presupuesto que fuera, se requiere el voto de 14 diputados, once han hecho pública ya su intención de votar la propuesta presupuestal b (la letra sólo se asigna por ser diverso al a, el que llegó primero con la propuesta del gobernador); frente a ello, se requiere que tres diputados de los nueve que no apoyaban el presupuesto b cambien de opinión en un plazo cada vez más corto.

Para la hora en que leas esto, la situación en torno al Congreso podrá haber cambiado, pero los problemas del estado que deben ser atendidos con el presupuesto seguirán ahí. La imparable inseguridad, la crisis financiera de municipios y órganos autónomos, la escasa inversión en obra pública, la pobreza y el hambre, la falta de inversiones, de empleo y oportunidades, el crecimiento desbordado de la economía informal, el deterioro ambiental, la crisis del campo, cada uno de esos problemas graves seguirán ahí. Si el presupuesto para el 2022 no puede atender a cada uno de esos problemas, habrá sido otra oportunidad perdida.

Porque algo innegable es que actualmente el gobierno (y aquí se incluyen los tres poderes y las esferas estatal y municipales con sólo algunas salvedades), gasta mucho y lo hace muy mal. Se privilegia el gasto corriente, se diseñan presupuestos reactivos que atienden a algunos de los síntomas de los males que padecen el estado y las regiones, se invierte poco, se debe demasiado, y desde los altos círculos de la administración pública se repiten prácticas erróneas en obediencia a grupos de interés, a poca creatividad, o a costumbres. Si el presupuesto se puede interpretar como una muestra de las prioridades gubernamentales, la prioridad de la actual administración podría ubicarse en el gasto corriente y en no hacer demasiadas olas. La reiterada solicitud de auxilio financiero de instituciones morelenses al gobierno federal evidencia una terrible planeación, una asignación ignorante de recursos y un pésimo ejercicio del gasto, factores que provocan que organismos sean incapaces de cumplir cabalmente sus funciones constitucionales por falta de recursos.

Quisiéramos poder comentar los dos proyectos presupuestales que se suponen a debate, para evaluar el impacto que podrían tener en el futuro cercano de Morelos. Pero el voto de silencio, y el excesivo sigilo de los diputados en la búsqueda de consensos, provocó que ninguno de los proyectos se socializara. A cambio de los números, los legisladores han continuado la retahíla de frases, algunas menos afortunadas que otras. No hay elementos para discutir racionalmente las propuestas, y en política, cualquier discusión no racional suele ser bastante desafortunada. Sólo nos queda esperar que el presupuesto corrija por lo menos los enormes vicios que padecimos los años anteriores.

