El próximo miércoles 17 de noviembre a las 11:00 horas la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. llevará a cabo la entrega de los reconocimientos a las mejores prácticas en el cobro-pago de agua 2021 a los organismos operadores y a los distritos de riego del país.

A través de sus redes sociales se ha anunciado que el evento será conducido por Ana Patricia Vega, la conductora de uno de los noticieros de mayor rating en todo el país (ver https://web.facebook.com/watch/?v=978124509445657). Sin duda es un gran esfuerzo para tratar de llegar a las conciencias de miles de personas en todo México.

No es para menos, los problemas que tenemos con el agua son cada vez mayores, la escasez es un problema que se agudiza, a medida que pasa el tiempo mas y mas gente padece de falta de agua en al menos una parte del año, en la mayor parte del país es impensable no tener un tinaco y/o una cisterna para almacenar agua porque no recibimos un servicio continuo, y de la calidad ni hablamos, según datos del INEGI (Módulo de Hogares y Medio Ambiente -MOHOMA 2017-), el 76% de la población en México compra agua embotellada para beber, principalmente porque no confía en la calidad del agua que recibe por la red y teme enfermarse (o ya se ha enfermado).

Este deterioro en la calidad del servicio se ha venido agravando con los años por la cada vez menor capacidad operativa de los organismos operadores de agua. Y esta a su vez ha sido originada por varias razones, la escasa recaudación es una de ellas. De ahí la importancia de este esfuerzo que realiza la Fundación Río Arronte.

¿Por qué la gente se niega a pagar por un servicio tan vital como es el agua potable? ¿Por qué la gente si paga la luz a la CFE y no quiere pagar por el agua? ¿Por qué esta dispuesta a pagar mucho más por un refresco, por una cerveza, o por el agua embotellada, que por el agua que le llega a su hogar? Les doy un dato, según el mismo documento de INEGI (MOHOMA 2017), el pago promedio de una familia por el agua de la red fue de 163 pesos mensuales, en tanto que el gasto mensual por agua embotellada fue de 207 pesos, es decir, una familia promedio paga 27% más por agua embotellada que por agua de la red. Pero si hacemos el cálculo por metro cúbico de agua (mil litros) el dato es aún mas relevante; en promedio le cuesta a la población solo 5 pesos el metro cúbico de agua de la red, pero le cuesta más de 2000 pesos un metro cúbico de agua embotellada, ¿no sería mejor pagar una tarifa justa al organismo operador de agua potable?

Aquí aprovecho para aclarar una mentira que se difunde como reguero de pólvora, es falso que las embotelladoras y las refresqueras estén acaparando el agua. Según los datos oficiales de la CONAGUA, el 76% del agua que se consume en México se consume en la agricultura, el 14% en las redes de agua potable municipales, el 5% en la generación de energía a través de termoeléctricas principalmente y solo un 4% en la industria, de eso, menos del 0.5% se usa por las embotelladoras. No son las refresqueras las que consumen y acaparan el agua, es completamente falso.

La Fundación Gonzalo Río Arronte es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, sin filiación de partido político o religión, respetuosa de los derechos humanos, fundada en el año 2000. La Fundación nació gracias a la generosidad de don Gonzalo Río Arronte, quien en 1993, ordenó mediante testamento público abierto, crear la institución que hoy lleva su nombre, a partir de su legado. Este galardón forma parte de su Programa Agua, y tiene por objeto fomentar la conservación del recurso hídrico y mejorar su gestión. El sistema de la evaluación y actualización del mismo se encuentra a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y puedes seguir el evento a través de la página de internet de la Fundación https://fundaciongonzalorioarronte.org/