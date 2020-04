Las influencias y la imagen pública

La detención de un funcionario del Ayuntamiento de Cuernavaca presuntamente relacionado con el crimen organizado debiera movernos a una reflexión sobre las formas en que se contrata a la burocracia en los órganos de gobierno, y no solamente a vociferar vituperios contra el alcalde. Porque más allá del necesario deslinde del alcalde y su primer círculo sobre el sujeto en cuestión, algo cierto es que las formas en que tradicionalmente se asignan espacios en la burocracia de mediano y alto rango, colocan a todos los órganos de gobierno en riesgo de ser contaminados por malvivientes de todo tipo.

Porque el paradigma de asignación de cuotas a grupos de interés político, no solamente pone en riesgo a las instituciones, además lesiona el derecho, la eficiencia administrativa, y hasta la gobernanza de los órganos gubernamentales. La facultad no escrita pero ejercida siempre, por grupos de interés al interior de los gobiernos, para proponer, o imponer, a determinados sujetos al frente de oficinas estratégicas de la burocracia, es una realidad y funciona en prácticamente todos los niveles de gobierno, pero su normalización no quiere decir que el riesgo se elimine, o que el derecho debiera ajustarse a ella.

Vale recordarlo porque el funcionario en cuestión fue propuesto por un regidor para que ocupara un espacio determinado, el ayuntamiento accedió a esa petición y a muchas más seguramente (igual que hacen el resto de las alcaldías, oficinas de diputados, y hasta el gobierno estatal), y ahora cuesta un poco a la imagen de una alcaldía que se había colocado como protagonista político en medio de la crisis por Covid-19. Y vale considerarlo también porque, quienes han obedecido a este esquema de colocaciones burocráticas en Morelos (prácticamente todas las instituciones gubernamentales), estarían en el mismo riesgo de que alguno o varios de sus colaboradores no fueran lo que decían, no mostraran un comportamiento probo, o hasta les cayeran muy gordos.

Algunas instituciones han librado este esquema, mayormente. Las instituciones cuyas contrataciones derivan más de evaluaciones sobre la capacidad que de recomendaciones de colaboradores de campaña política o grupos de interés, parecen librar o por lo menos reducir sustancialmente el riesgo de contaminación criminal, o de otros tipos, en sus actividades. La pulcritud total es imposible, pero los medios de evaluación ayudan mucho y además, liberan parcialmente de responsabilidad al organismo.

El problema fundamental es, aparentemente, la forma de asignar espacios en la burocracia. Un asunto que afecta a todos los gobiernos, Igual que Cuauhtémoc Blanco no puede ser juzgado por lo que hacen todos los trabajadores del gobierno estatal (a la mayoría de ellos los conoció durante su campaña o ya como gobernador), a los alcaldes difìcilmente se les podría señalar por lo que hacen, fuera de sus actividades de funcionarios públicos, quienes le fueron recomendados, impuestos, o sugeridos persuasivamente por regidores, partidos políticos, y otros grupos de interés. Urge regular las formas de contratación de servidores públicos.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx