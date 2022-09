Se puso "Bravo" el tiro al "Blanco" de Morena: ¿Reprobados?

No imagino cómo sería una clase política que se sometiera a, cuando menos, los mínimos estándares de inteligencia, sentido común, probidad y ya soñando mucho, preparación. Si midiéramos el “nivel” de la política en Morelos ¿Cómo en cuánto creen que andaría el promedio general? ¿Aprobaría el grupo?

Esta reflexión me surgió el fin de semana pasado, luego de que se diera la noticia de que Ulises Bravo, mejor conocido por ser hermano del hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco, y según algunas fuentes el operador de lo “torcido” en el gobierno de Morelos, “ganara” la elección de Morena para convertirse en su presidente en el estado, y es que, lejos de subjetividades y especulaciones personales, Ulises no es precisamente un ejemplo del hombre probo y honesto al que aspirarían no sólo Morena sino cualquier partido político. Y no digo que sea el único actor político al que se le achaquen corruptelas pero sí debe estar en el top 10 cuando menos, y eso está para pensarse.

Para nadie es un secreto que Ulises se ha visto envuelto en dichos sobre una supuesta red de corrupción que lidera al interior del gobierno del estado y que a través de concesiones, adjudicación de contratos, y proveedores a modo, ha enriquecido presuntamente, a familiares y amigos del ex futbolista. Tampoco es un secreto que el político en ciernes enfrenta múltiples acusaciones por la forma agresiva con la que se desenvuelve, ahí está el caso más sonado cuando fue, de hecho, denunciado penalmente por el equipo de Claudia Sheinbaum por las graves agresiones que presuntamente propinaran él, y su grupo de choque, durante un mitin de la Jefa de gobierno, todo esto, de la mano con los cuestionamientos sobre el destino de los recursos de la delegación Coyoacán mientras éste era encargado de despacho.

Porque hay que decirlo, a Bravo se le complica la política “de nivel” y desde que apareció en la escena pública se le vincula a grupos de choque, manejos irregulares de recursos, y ya por decir lo menos, nepotismo y tráfico de influencias. Y claro, ustedes podrán preguntarse por qué este señor, con tanta cosa a cuestas puede seguir aspirando a cargos de representación e incluso ganarlos, sin que nadie (o casi nadie) se lo impida. Es muy fácil y tiene que ver con el abrigo del poder, el influyentismo y más recientemente acuñado, el abrigo del altísimo del palacio nacional.

Esta reflexión, aclaro, no es contra Morena, al contrario, es un serio reconocimiento a sus bases fundadoras y a su esencia perdida como un movimiento de oposición y revolución institucional, porque de pronto y bajo argucias legales, movilizaciones territoriales onerosas, y acuerdos políticos en lo obscurito, Ulises Bravo se coló y coló a un número importante de consejeros que definen el rumbo del proyecto político obradorista en el estado; así fue como el 27 de agosto pudo concretar el golpe: Ulises erigido como dirigente de Morena y las bases traicionadas, engañadas y muy fuera de ese grupúsculo de poder.

¿Ahora me explico mejor de por qué creo que es importante analizar el nivel de la política en Morelos? Porque aunque parezca sacado de alguna película, tenemos personajes impresentabilísimos que le bajan muchísimo al promedio, ya de por sí muy apenas, y que aunque no generaliza a quienes ejercen el poder y la toma de decisiones en el estado, sí pone en entredicho las decisiones políticas que estamos tomando las y los ciudadanos y las consecuencias que nos está trayendo.

En 2015 fue Cuauhtémoc Blanco, en 2018 la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, y hoy, en 2022 ahí están los personajes surgidos de entonces. Ulises uno de ellos. Es triste voltear hacia atrás y darse cuenta en manos de quién y sobre qué lógica dejamos al estado en manos de quien ni lo conocía ni lo amaba, y más triste aún ver el surgimiento y resurgimiento de personajes que ni oriundos ni adoptivos tienen en mente sacar adelante a Morelos y que ven en él un botín político rentable.

En fin, lo bueno para quienes militan en Morena, y también para quienes no lo hacemos, es que “casi nadie” pero no nadie, puede sacar a personajes como Ulises del contexto, y recalco el casi, porque la noche del miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí pudo, y lo hizo bajo los argumentos más estrictos del derecho: Ulises se registró sin cumplir los requisitos establecidos por el partido político y no puede dirigir el proyecto en el estado.

Al César lo que es del César y a Ulises, su realidad. No podemos seguir normalizando que la política se reduzca a argucias para evadir las reglas, ni las internas de Morena ni las que seguimos las y los ciudadanos comunes, mucho menos aquellas que generan frenos y contrapesos al poder. Hoy más que nunca debemos tomar el ejemplo de Morena para evitar que haya personajes políticos que se cuelen y nos “bajen el promedio” de la política que se hace en nuestra entidad. Es necesario exigir los elementos básicos de la probidad, la honestidad y sí del amor por el estado y no por el dinero.

Mal dicen quienes señalan que las personas tenemos el gobierno que merecemos, porque les garantizo que ningún ciudadano o ciudadana les votó para que les robaran en la cara.

Pd: Un nuevo periodo legislativo y de nueva cuenta la falta de consensos en el congreso local de Morelos. Una prueba más de que algunes personajes bajan el promedio, en este caso de la productividad, la pregunta es: ¿A cambio de qué?