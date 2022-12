Reforma electoral: El totalitarismo de la 4T

En días recientes el tema de la Reforma Electoral presentada por el ejecutivo federal en abril de este año fue la rebatinga en la cámara de diputados, lo digo así porque después de meses de su presentación, las subidas y bajadas de las y los diputados regimenistas para alcanzar los votos necesarios en una mayoría calificada, para una reforma constitucional como la que pretendían no rindieron frutos, no obstante, a la usanza del partido en el poder y por supuesto de su mesías, el presidente de la república mandó preparar un “plan b” que sí pasó .

La reforma constitucional que pretendía entre otras cosas, que el gobierno pudiera tener publicidad durante periodos de consulta popular y de revocación de mandato, limitar las funciones del Instituto Nacional Electoral a lo mínimo regulador al interior de los partidos políticos e incluso proponía eliminar el financiamiento a los partidos políticos y la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como el nombramiento de Consejeras y Consejeros electorales por elección popular no sólo planteaba un retroceso para el sistema democrático mexicano, sino una clara intención del partido en el poder de acaparar los espacios de decisión política al abrigo de la eliminación de toda fuente de participación de sus opositores. Dicho de otra manera, Morena buscaba a través de la reforma quedarse con todo y eliminar la esencia de representatividad de un sistema electoral como el mexicano, sin frenos ni contrapesos para perpetuar el poder político que hoy ostenta el partido del régimen.

La engañosa publicidad que se hizo sobre la reforma permeó en la opinión pública al abrigo del aparato gubernamental de comunicación; ni así se pudo lograr el consenso, reducir el número de diputadas y diputados sonaba atractivo siempre que no se dijera que se pretendía eliminar a los de mayoría relativa para que los 300 restantes se eligieran por lista y orden de prelación, mejor dicho, que se nos olvidara que los equilibrios políticos se dan precisamente con la representación de todas las ideologías. Así comienzan los autoritarismos más recalcitrantes, intentando imponer sus ideas como dogmas únicos.

La reforma constitucional no pasó en gran medida porque pretendía debilitar la democracia desde lo local y poner al servicio de Morena a las instituciones, no obstante, sí hubo reformas, porque el presidente sabe que sin plan “B” el plan “A” no funciona. El plan que siguió fue como todo lo que se hace desde el régimen, en fast track y con absoluta falta de respeto al proceso legislativo, no se podía esperar menos cuando de lo que se trata es de cumplir el capricho de debilitar al Instituto Nacional Electoral para que el árbitro no tenga una vista fuerte en la elección del 2024; así se las gastan y así pretender preservar el poder.

Los cambios que se aprobaron en la reforma electoral reducen las capacidades del INE al desprofesionalizarlo, desciudadanizarlo y finalmente desarticularlo en los territorios locales a través de los Organismos Públicos Locales Electorales. El apoyo que se le da a esta reforma sólo puede darse de quienes no conocen el juego justo, porque pretender cambiar las reglas del juego una vez comenzado el partido es inmoral y sólo puede servirle a quien ostenta el poder y no pretende soltarlo. La otra vez engañosa publicidad nos quiere decir que estas reformas desmantelan gran parte de los supuestos costos excesivos del Instituto Nacional Electoral, lo que no se atreven a decir es en qué otros espacios de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ejercen muchos más recursos que los del INE para mantener la estructura clientelar que les ha dado y mantenido en el poder. Que mejor nos expliquen de una buena vez cuánto dinero podría invertirse en el fortalecimiento de la democracia mexicana si contamos Segalmex, Dos Bocas o el dinero bueno que se le mete al malo en Pemex. Ahí sí hay un silencio sepulcral porque saben que no hay cómo justificarlo.

La reforma electoral es la puerta de entrada a un régimen mucho más cerrado, en el que el Estado (pretendiendo que Andrés Manuel lo representa todo –inserte sus risas grabadas-) pretende ejercer el control y poder absolutos, pasando por encima de las instituciones y los poderes; esta es la antesala que hemos visto una y otra vez en los regímenes más tiránicos.

PD: Ya la bancada de Movimiento Ciudadano ha presentado un amparo en contra de esta reforma que se presentó en lo oscurito, sin publicarse en la gaceta parlamentaria y mucho menos se hizo del conocimiento previo de las y los diputados sobre el contenido de la misma. Lo congruente sería echar para abajo esta votación, toda luce ilegal.