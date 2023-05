Probidad: eje central para el 2024 en Morelos

Cada 3 o 6 años vemos a mujeres y hombres de todas las expresiones políticas “salir” de sus espacios habituales para buscar la simpatía del electorado. En Morelos, el fenómeno ha cobrado alcances interesantes porque además hemos atestiguado en más de una ocasión cómo se adueñan del espacio político local quienes no son oriundos del estado. Y está de más reiterar que las aspiraciones políticas de todas las personas son legítimas, todas y todos tenemos derecho a votar pero también a ser votados, el tema cambia de humor cuando quienes aspiran a serlo no responden a la esencia del servicio público y la simpatía popular: un modo de vida honesto o en algunos casos, una forma honesta de hacer política.

Es por todas y todos conocido el caso de de Cuauhtémoc Blanco, que llegó a Morelos a invitación del Partido Socialdemócrata y a quien, se dijo, se le ofrecieron 7 millones de pesos por postularse como candidato a presidente municipal de Cuernavaca. A Blanco se le consiguieron todos los requisitos necesarios para contender, incluso por encima de la ley. Una carta de residencia amañada le dio, entonces, la posibilidad de competir a Blanco en la elección en la que además resultó ganador y por la que hoy también lo tenemos de gobernador; eso sí con el vicio de la corrupción desde el origen.

Pero no es un caso exclusivo de un partido político o de un personaje buscarse a través de artimañas la posibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones, no todos lo hacen y no todas las personas participan de ello, pero la realidad es que mientras más se acerca el proceso electoral, más argucias legales vemos para favorecer a muchas y muchos en aras de colocarles en los cargos de poder.

2024 es un reto importante para Morelos, pero va mucho más allá de la pelea por la gubernatura, lo que me parece más interesante es a quienes estarán compitiendo por las presidencias municipales e incluso por los distritos locales para la conformación del congreso, y es que si bien el gobierno estatal es el máximo cargo en juego, ya hemos comprobado que la chamba puede salir si hay ayuntamientos con alturas de miras y un congreso que responda con inmediatez a las necesidades de la gente. Por eso es muy importante hablar de legalidad, recuperar la confianza en quienes van a contender y avanzar como ciudadanía con quienes cumplan el requisito de la probidad, al final eso define el tipo de gobierno que van a ofrecernos una vez llegados al cargo.

Un tema fundamental y con el qué hay que tener todo el cuidado pero también la responsabilidad son las acciones afirmativas que garantizan la representación de todos los grupos de la sociedad y que además se han logrado a través de luchas históricas por la reivindicación de sus derechos. Ahí hay también un tema que tiene que ser atendido de la manera correcta y legal, a favor de la ciudadanía y siempre velando porque se cumpla la máxima de la igualdad y los pisos parejos para todas, todos y todes.

Lo que viene en 2024 para Morelos tiene que ser mejor que lo que vislumbramos hoy en la arena pública. La competencia por la gubernatura es fundamental para entender la configuración de los espacios, pero debemos poner mucha más atención a los cargos que conforman a los ayuntamientos y a las fórmulas al congreso del estado, ahí podemos construir un frente unido la ciudadanía y quienes aspiren a los cargos para fortalecer la agenda de las y los morelenses.

Pd: El 2024 está cerca y tenemos que ir visualizando desde todos los espacios a quienes y cómo les daremos nuestra confianza, la labor no es sencilla y el reto para los partidos políticos es cada vez mayor. Tenemos una sociedad mucho más despierta y participativa y eso, eso, tiene un gran potencial.