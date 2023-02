Morelos y el devaluado valor del mérito en la dictadura Morenista

Conforme nos vamos acercando al proceso electoral de 2024 las cosas se van haciendo muchos más claras (cuando menos para el círculo rojo de la política, no estoy tan segura que para la ciudadanía en general); y es que conforme pasan los meses el escenario se va revelando. Cada partido político deberá definir sus candidaturas, a sus candidateables y sus amarres con otras fuerzas. Lo que es muy cierto es que los espacios son pocos para tanto aspirante, desde los cargos más pequeños, hasta la gubernatura, todos ya tienen quién les apueste pero son pocas y pocos quienes tienen posibilidades reales de contender y ganar.

Esta semana quise reflexionar con usted lector, lectora habitual sobre el cada vez más devaluado valor del mérito en la política, una herencia del viejo PRI que hoy el partido del régimen ha sabido emular y perfeccionar de manera magistral.

Decía Vargas Llosa -sobre la permanencia en el poder del entonces partido del régimen y sus métodos- que “México vivía entonces una dictadora perfecta, una suerte de dictadura camuflada que creó incluso una retórica que la justificaba”, esto por ahí del año 1990, cuando el PRI llevaba más de 60 años en la silla y la transición del poder sólo se entendía como el relevo en la estafeta por algún incondicional del presidente.

30 años después, la dictadura se repite, ni la transición democrática del año 2000, ni el regreso del partido hegemónico pudieron contra el surgimiento del nuevo régimen, el que nos regresó, cuando menos, 30 años en el calendario, para recordarnos que siempre se puede volver a las prácticas del dedazo, el compadrazgo y la cercanía con la silla como método de escalada política.

Bien podría yo hablarles del escenario nacional en el que las apuestas de Morena son precisamente aquellas que han afianzado su cercanía con el presidente, su incondicionalidad y por qué no decirlo, hasta su complicidad, pero eso ya está más que dicho y obviado, la apuesta del presidente es la de señalar a su sucesor(a), y erigirle en el poder, porque su soberbia le hace pensar que ganarán con los mismos 30 millones de votos. No es así.

Por ello es que me quiero referir al caso concreto de Morelos, en el que la situación es similar no tanto por su cercanía con el epicentro de la política nacional, sino por la cercanía del presidente con algunos aspirantes a la gubernatura del estado, y el inminente fracaso de quienes aunque fieles y grandes funcionarios no cuentan con la credencial más importante de todas en Morena: la de ser amigos del presidente y sus cercanos.

Hasta hace unos meses eran 4 los aspirantes naturales a suceder al otrora futbolista Cuauhtémoc Blanco en el cargo de gobernador, no obstante, un quinto se ha sumado a la contienda, uno que además tiene por suerte ser amigo de un amigo del presidente y cercano al ídolo que Andres Manuel protege. Lo cierto es que la devaluación del mérito en la carrera por la candidatura de Morena es evidente; quienes han avanzado a pasos agigantados durante el último año no son ni aquel que ha fundado el proyecto obradorista en el estado ni quien ha demostrado en más de una ocasión que puede ganar una contienda. No, quienes hoy encabezan la aspiración a la gubernatura tienen como mérito la cercanía o con el presidente, su familia o sus allegados, de trabajo político poco y muy mal justificado.

Lo triste de la situación es que como en aquellas épocas de la dictadura tricolor, hoy Morena en Morelos reafirma -si las cosas siguen como hasta ahora- que aunque haya personajes emblemáticos, con cargos ganados en las urnas, reelecciones y una buena imagen tanto a nivel local como nacional, lo que a ellos les importa es que sean cercanos al mesías de Palacio Nacional, con un botín que al parecer ya está siendo repartido y que a quien o quienes le han dado votos a su proyecto no está considerando ni en la gubernatura ni en ningún otro cargo federal, porque es claro que los votos son méritos menos importantes que las lealtades a la cúpula.

Esta es la dictadura “reloaded” en la que por más angel que tengas lo que importa es qué tanto destacas con el presidente y sus ídolos cercanos.

Pd: ¡uno menos! El PES se quedó sin representación en el Congreso local y con la suma de Mirna Zavala al grupo parlamentario de Morena nos queda claro una vez más que aquí lo que va a pasar es que se van a acabar las flechas antes de que tiren todos arqueros.