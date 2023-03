En días pasados tuve la oportunidad de asistir a un interesantísimo y por demás aleccionador ejercicio de participación de niñas y adolescentes que convocó la asociación civil morelense “la jugarreta espacios de participación” bajo la dinámica de un foro abierto en el que se discutieron temas previamente trabajados en grupos de niñas y adolescentes de secundarias públicas y privadas de los municipios de Tepoztlán, Xoxocotla y Cuautla de donde emanaron los temas más importantes, desde la perspectiva de las niñas, de la agenda que es urgente de atender desde los espacios de toma de decisiones para garantizar sus derechos, integridad y desarrollo.

Lo que me resulto particularmente interesante fue encontrar en las demandas de las adolescentes los temas más urgentes también de la agenda feminista. El acoso y abuso sexual y el acoso escolar fueron las constantes entre quienes tomaron la palabra. No concibo una lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres sin entender a las niñas y las adolescentes, ahí es donde muchas veces encontramos las violencias más perversas y por eso mismo es que deben ser ellas el centro de la causa.

¡Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan! Yaún así, estas niñas están viviendo, en sus contextos, realidades cercanas a lo opuesto a esta premisa. Desde las lágrimas hasta la indignación hicieron un llamado enérgico a las autoridades presentes para tomar cartas en el asunto. ¿Cómo podemos hablar de igualdad cuando las niñas siguen estando en la indefensión y en situaciones de violencia? Es necesario empezar a comprender nuestras realidades, las violencias y desigualdades que nos atraviesan desde un sentido amplio y sin las restricciones del adultocentrismo que poco o nada ve por quienes aún no pueden ejercer su voz frente a los espacios de toma de decisiones, de ahí que el ejercicio de participación mencionado me pareciera tan relevante.

A las infancias se les ha tomado durante años como bandera en el discurso político, incluso en la algidez de las coyunturas en Morelos se ha intentado legislar “a su favor” desde ejercicios más bien demagogos que, aunque importantes, se han quedado en incipientes pasos. El combate al bullying, el ciberacoso contra menores (y la policía cibernética poco operante) o la exigencia de políticas públicas educativas tendientes a fortalecer el cuidado y protección de las niñas han sido más bien discursos políticos que poco han permeado en la esfera de los hechos y con el ejercicio crítico de su voz, son las niñas las que lo demuestran como una realidad que debería dolernos mucho y avergonzarnos más.

Según datos del módulo sobre el ciberacoso del Inegi, son las niñas entre 12 y 17 años las más vulnerables frente a este tipo de violencias. La estadística en torno a la violencia sexual en las escuelas es alarmante; tan sólo en el último año se registraron 5,000 denuncias formales y la cifra negra podría estar rebasando 5 veces la oficial. La falta de atención y capacitación para el personal docente no solo en materia de perspectiva de género sino como primeros respondientes de estos abusos es uno de los problemas más recurrentes. La queja de las adolescentes en torno a la revictimización por parte de los adultos responsables de los planteles es una constante. No hay mucho más que decir que no sea una crítica al sistema patriarcal en el que están cimentadas las instituciones, lo que sí es que hay mucho por hacer y tenemos que empezar desde las y los tomadores de decisiones. 6 de cada 10 niñas y adolescentes han experimentado algún tipo de abuso y eso es inadmisible. Necesitamos aliadas estratégicas en los cargos públicos que desde la legislación ordenen la instrumentación efectiva de todos los protocolos a favor de las infancias y poderes ejecutivos preparados para el reto de construir entornos seguros para las niñas. No podemos reducir el bienestar de las infancias a discursos y mucho menos ignorar que las niñas y adolescentes padecen, en ese sentido, una doble desventaja que se convierte en un riesgo doble que cala hondo.

Pd: Las niñas de 12-15 años están también creciendo al abrigo de la lucha feminista y una parte muy simbólica de sus participaciones fue escucharlas decir: quiero que lo quemen todo por mí y por las que ya no están para levantar la voz. De eso se trata la reivindicación de las mujeres.