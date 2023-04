La democracia en una tómbola

Lo que sucedió esta semana en la cámara de diputados me deja una profunda reflexión sobre si están o no la mayoría calificados para el cargo, y aunque es una pregunta que está de más, no concibo que la respuesta a estas alturas tenga que seguir siendo: no.

La elección de 4 consejeros y consejeras del INE que por la situación actual entre el régimen y el Instituto Nacional Electoral ya se veía venir complicada desde meses atrás, terminó por ser lo que yo podría llamar un circo. Y es que no me hace sentido por más que esté plasmado en la ley que no haya podido darse un acuerdo para una votación en el más amplio sentido de la democracia, reduciéndolo al azar y dejando ver que no hay criterio suficiente para ejercer el encargo por el que les eligió y les paga el pueblo de México. En un hecho histórico las y los consejeros a renovarse en el INE, incluyendo a la consejera presidenta fueron electos nada menos que por el proceso de insaculación, es decir, con las quintetas en una urna y la mano santa de las secretarias de la mesa directiva. Todos los grupos parlamentarios, excepto el de Movimiento Ciudadano estuvieron de acuerdo (al no poderse poner de acuerdo) en que se dejara al azar el destino de la democracia, y aunque los perfiles, todos tenían las credenciales y pasaron los filtros para llegar a la final, finalmente la decisión no se tomó ponderando a las y los mejores porque al parecer las y los legisladores no pudieron hacer su trabajo.

Lo que resulta por demás alarmante es que pese a semanas enteras de análisis, discusión y propuestas alternativas en la cámara de diputados ganaron el encono, la polarización y el debate estéril. Los señalamientos sobre si tal o cuál candidata o candidato “pertenecían” al régimen, a la derecha a la oposición o a cualquier grupo terminó por reventar para finalmente dejarlo todo en manos de una tómbola. Pese a que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en una primera instancia propuso perfiles alternativos y más tarde se rehusó a votar a favor del azar, la mayoría decidió no ejercer su encargo y así se llevó a cabo dicha insaculación.

Jorge Montaño Ventura, Rita López Vences y Arturo Castillo Losa resultaron seleccionados para formar parte del consejo general del INE, mientras que Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en presidenta de dicho consejo a partir del 3 de abril de este año.

La sesión siguió su curso pese a que la bancada naranja se retiró del recinto por inconformidad con el método elegido para la designación, es así que después de sortearse las 4 quintetas se cerró la sesión y se inscribió en el diario de los debates el resultado de esta por demás histórica y novedosa sesión (que por aclarar, lo anterior no la hace por demás absurda. Y lo digo así porque después de todo esto ya salió la dirigencia del PAN a decir que impugnará 2 de los 4 resultados de la tómbola por parecerle que no cumplen los requisitos y que “sirven” al régimen. No está mal que tenga esa opinión, el problema es que su bancada votó por el mecanismo de selección y ahora pretende impugnarlo pero solamente a la mitad. Es un disparate, un absurdo que no le podemos permitir a quienes en mucho tienen el destino del país en sus manos.

Lo que sucedió esta semana en la cámara de diputadas y diputados debe avergonzarnos; la democracia no es un juego ni un sorteo y la elección de consejeras y consejeros si es una atribución y obligación de las y los legisladores. Pretender que lo qué pasó no es nuestra de la falta de capacidad política de esta legislatura es inmoral. ¿Se imaginan que todo en una República se eligiera al azar? El destino de una nación no puede sortearse, para eso hemos elegido a quienes tomen decisiones y deben hacerlo, de otro modo lo único que hacen es lavarse las manos como Poncio Pilatos y reducir los costos políticos de sus decisiones.

Ya se verá qué sucede, al tiempo se irá develando si había o no juicios equivocados sobre los perfiles que precisamente el día de hoy estarán tomando el cargo. Al tiempo y a confiar en que la democracia puede más que la ignorancia.

Pd: Lo rescatable y mucho, es que se determinó que la quinteta para presidir el INE se configurara sólo de mujeres, un hecho sin precedentes que marca un paso más para el avance d esas mujeres y la reivindicación de nuestros derechos. Estamos tomando los espacios que históricamente nos habían sido negados y eso siempre será una gran noticia.