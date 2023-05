Guardia nacional a Morelos ¿y el gobierno estatal?

502 homicidios registrados en lo que va del año, más de 30 feminicidios y un clima de violencia que se agudiza día con día es la estadística que nos persigue hoy a las y los morelenses, mientras tanto, en palacio de gobierno no hay acción inmediata para frenarla, combatirla y prevenirla.

Esta semana se anunció el despliegue de más de 500 elementos de la guardia nacional para coadyuvar en las tareas de vigilancia en la entidad, hecho que en teoría podría tranquilizarnos pero que en realidad nos deja en la incertidumbre de la operatividad del ejecutivo estatal si es la Sedena la que ha tomado ya las riendas de nuestra seguridad.

El problema central de la situación de violencia que permea en el estado no puede reducirse a la vigilancia; las políticas de prevención y las estrategias orientadas a brindar seguridad están suspendidas en un gabinete de seguridad que poco o nada opera desde que inició el sexenio y que se ha centrado en menoscabar el trabajo de la fiscalía o revictimizar y etiquetar a la ciudadanía a la que se supone deberían estar cuidando de la delincuencia.

Después de que hace unas semanas desaparecieran 3 estudiantes del instituto de salud pública a quienes desafortunadamente más tarde se les localizó sin vida y debido a los recientes hechos ocurridos en Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, la ciudadanía ha exigido una garantía de seguridad que el gobierno del estado tiene claro que no puede brindar, por lo que la llegada de estos efectivos deja en evidencia las falencias de un gobierno enfocado en el proselitismo y no en la salvaguarda de los derechos de las y los morelenses.

Puede parecer repetitivo, pero, ¿cómo confiar en quienes salieron a la calle con balón en mano a pedir el voto y hoy no asoman la cara ni para explicar el por qué de su parálisis?

Las barras de abogados se pronunciaron por la destitución de Cuauhtémoc Blanco, en días recientes anunciaron que solicitarán juicio político en contra del gobernador y del comisionado de seguridad pública José Antonio Ortiz Guarneros, esto por la terrible omisión que cometen, desde su cargo, en contra de la ciudadanía de Morelos. Las barras y asociaciones de abogados no se equivocan cuando proponen también un acuerdo para obligar al ejecutivo a lograr resultados inmediatos que se consideren como avances en materia de prevención y atención del delito. La viabilidad o no del juicio político pasa a segundo plano; no es urgente la destitución del gobernador tanto como su actuar inmediato para garantizar seguridad y orden en la entidad.

Morelos está en llamas, por más que queramos disfrazar el hecho de que la violencia permea en todas las esferas, el estado se encuentra en una situación de ingobernabilidad a escalas insostenibles. No podemos seguir viviendo en un ambiente tan hostil para la armonía y tan lejano de la paz, pero para eso hay que replantearse muy bien que necesita nuestro estado y promover que quien lo gobierne lo entienda y materialice estrategias adecuadas para el contexto; mientras tanto, lo que se necesita es, además de la intervención federal, coordinación desde el gabinete estatal para frenar los índices de violencia que nos siguen colocando en los primeros lugares a nivel nacional, pero que sobre todo, siguen lastimando a las familias de Morelos.

Nadie nace sabiendo, pero lo mínimo exigible es que se asesoren bien si quieren un cargo público tan importante, la vida de las personas no es un juego ni un albur.

Pd: La reforma electoral que pretenden las y los diputados, en concreto aquellos que conforman el G15 ha encontrado ya voces disidentes, por supuesto empezando por sus homólogos del resto de la legislatura pero también voces de la sociedad civil a quienes deben escuchar para llegar a una reforma en consenso y equilibrada. Estaremos pendientes.