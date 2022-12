El mito de la 4T: 4 años sin transformación

Recién se cumplieron ya 4 años desde que Andres Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de nuestro país y me parece un motivo más que suficiente para llevar al análisis esta a la que él mismo ha denominado la cuarta transformación y el impacto que ha tenido en la escena pública, pero sobre todo, en la calidad de vida de las y los mexicanos.

No olvidemos que esta cuarta ola transformadora ha sido comparada con los grandes sucesos en la historia de México y su democracia; la independencia de nuestro país, las leyes de reforma y finalmente la Revolucion, según Andres Manuel, son semejantes al parteaguas de la llegada de su Movimiento político.

Vamos empezando precisamente por esta comparación, que además de exagerada, personalmente me parece carente de sentido; los hechos históricos que marcaron a nuestro país están muy por encima de la suposición del presidente de que su proyecto de nación es la panacea para el gran rezago en el que sigue sumergido nuestro país; me explico: mientras que en las anteriores transformaciones se lograron la libertad, las bases de la democracia y los cimientos de la justicia social para las y los mexicanos, por decir lo menos, en esta “cuarta ola” se prometía de inicio la reivindicación de las causas más importantes de nuestro país, desde los pueblos y comunidades indígenas hasta las mujeres, desde el campo hasta el desarrollo económico, la promesa del proyecto de nación de Andres Manuel Lopez Obrador era al fin de cuentas una esperanza sometida más al rigor literario que a la realidad social, política y económica de un país tan convulso como México.

Aún así, hace 4 años y después de 18 largos años de campaña, diseño de agenda, fraudes electorales y un sin fin de obstáculos, el proyecto transformador de Andres Manuel llegó al poder y desde entonces, el cargo en el que se ha desempeñado se viene evaluando muy por debajo de las expectativas de los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que le votaron.

No lo digo yo, para que no genere suspicacias, es la estadística la que no miente. El alza del 5.7% de la inflación en el país, los más de 2 puntos porcentuales que ha incrementado la pobreza (de 41.9% al 44%), e incluso la fluctuación del precio del dólar que ha llegado a sobrepasar los 22 pesos durante esta gestión no están ni cerca de lo que se esperaba de la 4T (o en todo caso de lo que prometía).

No sólo la economía se ha quedado lejos del desarrollo anhelado, la salud y la cloaca que abrió la pandemia también es una deuda del presidente porque aunque es claro que los vicios de ese sistema vienen arrastrándose por décadas, también es cierto que el manejo que se dio desde su gobierno a la crisis sanitaria fue deficiente, la muestra no solo está en las más de 350 mil personas fallecidas, sino en la gestión de los procesos hospitalarios que depende completamente de salud.

Ahí tenemos también las cifras sobre violencia e inseguridad que son francamente aterradoras, y es que cualquiera pensaría que después de haber criticado tanto a Felipe Calderón en sus épocas de oposición, su llegada al gobierno significaría un acercamiento a la paz pero no ha sido así, al contrario, la taza de homicidios en el país sigue siendo de las más altas de la historia, de 20.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo de tiempo con Enrique Peña Nieto, en el régimen de Andres Manuel estamos ya por encima de los 28.

Y así podríamos enumerar en temas como infraestructura con las inversiones faraónicas del tren maya o el aeropuerto Felipe Angeles, o qué decir de la adjudicación de presupuestos exorbitantes para programas sociales clientelares bajo el lema del bienestar, mientras que los refugios para mujeres víctimas de violencia, las estancias infantiles, y los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instituciones que procuran la reducción de brechas y violencias están fuera de su radar pese a que una de sus banderas durante las dos décadas de campaña fue la de la igualdad.

Bien dicen por ahí que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y si hubiera que ponerle un monumento a esa frase tendría que ser un 4 y una “t” porque definitivamente no han sabido llevar a puerto el anhelo de quienes les dieron su confianza, es por eso que me parece exagerado comparar al régimen de Andres Manuel con los cambios más importantes de nuestra historia, máxime cuando entrada la recta final de su gobierno no hay nada digno de ovacionar.

Si la 4T es o no un proyecto a largo plazo, no es relevante en este análisis ya veremos en unos años si funciona, porque por ahora, cuando mucho se le podría reconocer haber sacado de nuevo al PRI del poder, aunque en realidad esa chamba se las hizo Peña Nieto y aún así Morena sigue siendo el nuevo PRI.

Así que como lo veamos, la esperanza no siempre se materializa en hechos tangibles, y aunque claramente no todo está perdido tampoco hay una transformación que festejar.





Pd: Ahí vienen ya las elecciones en el Estado de México, son relevantes porque les aseguro que el entreguismo del PRI se va a ver reflejado con la balanza de sus propios votos a favor de Morena, de mí se acuerdan si ese escenario no se convierte en la recurrente entre estos dos jurásicos partidos.