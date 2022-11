El juego sucio de Cuauhtémoc Blanco

Resulta por demás obvio que la polarización política en el estado tiene un origen en las cúpulas y que además se está financiando con dinero público. Desde filtraciones, chantajes y una serie de acusaciones han sido la constante, sobre todo, desde que la legislatura aprobara el presupuesto para el año 2023.

Al gobernador no le pareció la distribución de los recursos que aprobaron las y los diputados para el siguiente ejercicio y es que le cerraron la llave en rubros de los que claramente se financian muchas de las acciones que más que abonar al desarrollo de Morelos intentan posicionar al grupo político del ex futbolista, encabezado por Ulises Bravo entre otros personajes que rodean al gobernador. Ha sido tanta la insistencia de abrir un diálogo con los diputados frente a la inconformidad de la distribución del dinero para el próximo año que el mandatario morelense ya hasta amenazó con promover una acción de inconstitucionalidad ante la suprema corte, pues asegura, los recursos para los municipios se distribuyeron a modo, y en una osada declaración sugirió que las y los diputados lo hicieron con la idea de llevarse una tajada del presupuesto para sus bolsillos personales.

¿con qué cara puede el gobernador insinuar o mejor dicho, revelar casi como verdad absoluta, que las y los diputados asignaron el dinero en función de sus intereses si es precisamente su gobierno el que se ha visto beneficiado de partidas millonarias que se han destinado a la promoción de la imagen de Cuauhtémoc Blanco? El escándalo que se ha generado desde el día uno de su gestión ha sido, en gran medida por los excesivos pagos a diversos medios de comunicación a quienes tiene comprados, así como a actoras y actores políticos y de choque que hacen el trabajo sucio que diseña estratégicamente el hermano incómodo.

No es un secreto cómo se mueven los hilos en este gobierno, cómo se ha hecho del amague una fuente confiable de lealtades y del chantaje político un semillero de fieles a la causa de Blanco, por eso creer que no hay una mano orquestando, si no todas, por lo menos la mayoría de las manifestaciones contrarias al congreso estatal es un acto de inocencia.

La razón por la que Cuauhtémoc Blanco busca a toda costa impulsar la idea de que la legislatura favoreció a unos municipios más que a otros es un estratagema de división que ya le ha funcionado anteriormente, ese famoso “divide y vencerás” que hoy tiene a un grupo de alcaldes exigiendo al congreso que reconsidere lo asignado, aún cuando en realidad el aumento a los municipios fue general y ascendió a un 2% que hace un año no se pudo dar precisamente por la mano del gobierno estatal.

No es una idea lo que les planteo, es una realidad que pone en jaque a la ciudadanía morelense. Por un lado sus alcaldes buscan manifestándose, lograr más recursos desde el congreso pero no le están exigiendo al gobierno del estado mayor inversión o un plan de apoyo que pueda gestionarse para ellos desde incluso, lo federal, en donde en teoría Cuauhtémoc Blanco tiene buena relación.

La realidad en Morelos la encontramos en el abandono, la falta de trabajo, de entendimiento y conocimiento del entorno y por supuesto las fatales consecuencias de inseguridad, así como el nulo desarrollo y profundización de las desigualdades, todo esto, en contraste con el juego sucio que ha decidió jugar el gobierno estatal para lograr acaparar las posiciones de poder de cara al 2024. Ya hay personajes a los que están intentando posicionar y para eso no van a descansar ni escatimar esfuerzos, polarizar es el que hasta ahora les ha sido redituables.

Muy futbolista pero del “fair play” no entiende nada. A Cuauhtémoc Blanco le apremia su futuro y no creo que sea por dinero, sino por el miedo de perder el poder con el que se ampara la impunidad de sus atroces actos y de los de sus allegados.

Pd: por ahí nos es; díganle a los alcaldes y alcaldesas que elijan batallas a favor de la gente que los votó, que le exijan con el mismo rasero a unos y otros porque de no hacerlo, no habrá reelección en la constitución que se materialice en la calle.