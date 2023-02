Cuernavaca: una herencia de corrupción

Para nadie es un secreto que para muchos personajes de la política los espacios de decisión, sobre todo aquellos ejecutivos en los que se puede contar con un gabinete, están considerados como agencias de colocación personales o partidistas y que en la mayoría de los casos una vez concluidos sus periodos de gobierno la rendición de cuentas es opaca o nula, lo que contribuye a la acumulación de deudas que van desde laudos laborales hasta “faltantes” de pago a proveedores; sin irnos tan lejos, el caso de Cuernavaca.

Durante años el tema del agua (y no precisamente su escasez) en la Ciudad capital morelense ha sido recurrente. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ha decaído al punto de generar deudas exorbitantes con el proveedor de energía eléctrica: Comisión Federal de Electricidad. El punto más álgido es el que estamos viviendo ahora con bloqueos vecinales frecuentes que han llegado, incluso, a paralizar la ciudad. Bloqueos justificados en una máxima: el derecho humano al agua y el pago oportuno del servicio por parte de los consumidores.

El tema de SAPAC es la punta del iceberg en un sistema en el que los frenos y los contrapesos no se dan; al amparo de ser un organismo descentralizado los gobiernos anteriores y el actual no han hecho lo suficiente por solucionar de manera integral el problema; paradójicamente se lavan las manos y siguen dejando que el problema crezca. No hay presupuesto para el sistema de agua en Cuernavaca, pero lo que tampoco hay es voluntad de los alcaldes de coadyuvar para garantizar que las y los cuernavacenses tengan los servicios básicos, y alguien debería recordarles que esa es y siempre ha sido responsabilidad de los ayuntamientos.

Del 2018 al 2021 el sistema de agua de Cuernavaca ya sumaba 298 mdp en deuda por electricidad, es decir, un mal claramente heredado y enquistado en la mediocridad de quienes gobernaron, sin embargo la cosa ahora no es muy distinta, solo en los últimos 3 meses por incumplimientos de convenio de pago, el ayuntamiento panista debe 11.5 mdp.

Por eso les dije al principio que más parecen ser estos espacios, agencias de colocación, porque el dinero que quizá podría utilizarse para “salvar” del precipicio al sistema se va en gastos que bien podrían eficientarse, eso en el mejor de los casos, porque como también lo señalé la transparencia no es el fuerte al parecer ni de este ayuntamiento y claramente tampoco de las dos anteriores administraciones.

Ni Cuauhtémoc Blanco, ni Antonio Villalobos le dieron solución al enquistado problema de la inminente quiebra del SAPAC, y que nadie se atreva a justificarlos, porque ni siquiera lo intentaron. Hoy, José Luis Uriostegui está en una posición similar y tendrá que tomar determinaciones firmes frente a la responsabilidad de ofrecerle soluciones a la ciudadanía. No se puede vivir como si la opacidad no fuera un problema, ya tenemos a un ex alcalde en la cárcel y la pregunta es: ¿el dinero que presuntamente se desvió, habría ayudado a avanzar en esta solución? La respuesta es sí. Así que decir que no había cómo abonarle es aparte de un mentira que se ha vuelto recurrente y que esperamos no siga así.

Las y los cuernavacenses que pagan puntualmente su tarifa de agua potable no pueden seguir pagando por los platos rotos de una mala administración ni del sistema Per se no de los ayuntamientos que van y vienen llenando sus bolsillos, buscando cargos políticos y dejando atrás a la ciudadanía. ¡Ya estuvo bueno de justificar lo injustificable!

Pd: la causa es el amor que le tenemos a una ciudad que lo tiene todo pero que ha estado en manos de la corrupción. Ojalá SAPAC también sea la punta del iceberg para terminar con ella.