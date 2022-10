Las gradas del circo | Cuauhtémoc Blanco: El intocable de la 4T

Para nadie es un secreto que la incursión en política del futbolista e ídolo de aficiones Cuauhtémoc Blanco se dio entre ilegalidades, argucias jurídicas y mucha opacidad. Así hemos pasado ya unos 7 años desde aquel contrato por 7 millones de pesos que los hermanos Yañez nos hicieran favor de firmar con el futbolista para hacerlo su candidato a la presidencia de Cuernavaca.

Desde entonces y hasta ahora, Cuauhtémoc ha ido pasando por un proceso de mutación política constante, primero el PSD, más tarde Encuentro social, y ahora, cobijado por el partido por el que ganó la gubernatura pero del que antes renegaba: Morena. El ídolo de Tepito encontró en el partido del régimen al aliado perfecto, nada menos que al líder fundador, presidente de la República y mesías de la 4Ta transformación, Andrés Manuel López Obrador.

Cómo saben, hace unos días Morelos vivió un episodio de violencia desgarrador (como los muchos que pasan a diario en los que una familia pierde a alguien al amparo de la indolencia del gobierno y de su inoperancia absoluta); esta vez se trató de una diputada asesinada a plena luz del día y sin motivos aparentes, un asesinato como muchos, sí, pero también especialmente impactante por tratarse de una persona que ostentaba un poder público. El lamentable hecho confirmó lo que ya sabíamos desde hace tiempo, al gobernador se le han salido las cosas de las manos y nadie, absolutamente nadie está seguro en Morelos. No voy a profundizar más porque hay una familia como miles que hoy viven el duelo de la pérdida pero sobre todo, una investigación en curso de la que hay que esperar resultados con mesura y sin especulaciones.

Es más que evidente que la afrenta del bloque de mayoría en el congreso local y el gobernador sigue en pie, de hecho se evidenció aún más después del lamentable hecho, ya que en un acto creo yo de desesperación, pero también de disposición y voluntad, las y los diputados del bloque acudieron al día siguiente de la tragedia a Palacio Nacional para dar parte al presidente de la situación de inseguridad que vive el estado y pedir su intervención en el esclarecimiento del asesinado y la ineficacia del gobierno del ex futbolista al que tanto defiende.

Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un gran aliado de Cuauhtémoc Blanco, le ha defendido cada vez con más vehemencia e incluso, dicen quienes están cerca, que no lo descarta para continuar en su círculo cercano de protegidos una vez que termine su mandato en Morelos. Al presidente le ha costado cara la defensa del ídolo tepiteño, desde su postulación a la gubernatura por la coalición ha teñido detractores al interior que han declarado públicamente su rechazo al populismo exacerbado que representa; una de ellas la hoy ex secretaria de economía, Tatiana Clouthier, quien pese a ser Obradorista de cepa hoy está fuera del proyecto del presidente mientras Cuauhtémoc le sobrevive. Cosas irónicas que nos da la política.

A Cuauhtémoc Blanco no le ha ido bien con las filtraciones recientes de documentos confidenciales e investigaciones de inteligencia, no es un invento de nadie que él y miembros de su familia han sido señalados e investigados de manera oficial y extra oficial por presuntos vínculos con la delincuencia, incluso se han exhibido fotografías del hoy gobernador con personajes emblema de distintos grupos criminales, pese a todo esto, el presidente de la República siempre ha respaldado al ídolo; “le tenemos toda la confianza al gobernador y estamos trabajando de manera coordinada” o “la traen en su contra y no dejan de atacarlo” y “así le dejaron el cochinero” son algunas de las muchas expresiones a favor de Blanco que el presidente ha vertido en los últimos 4 años, mientras, la oposición busca el apoyo de un presidente que claramente no va a darle la espalda a quien es uno de sus intocables.

Por eso es que me parece un n tiro poco preciso que las y los diputados buscaran el respaldo del gobierno federal frente a la inoperancia del mandatario estatal, insisto, se les reconoce la voluntad política, pero al margen de lo mediático, Andrés Manuel no puede, ni podrá poner por encima a las y los morelenses de quien según su percepción le significa muchos votos a Morena. Y es que esa es la doble moral de la cuarta transformación, que ve a las personas como lealtades y a la ciudadanía como clientes, así, sin más, pese a que sus liderazgos sean los menos afortunados.

Cuauhtémoc Blanco está protegido por el régimen, él lo sabe y por eso navega en las aguas de la ineptitud y la impunidad, mientras se sienta bien con Dios, el gobernador de Morelos no va a cambiar la estrategia. Ni los guacamaya leaks ni las fotos escandalosas son más fuertes que el poder presidencial de hoy en día, a eso le apuesta y ahí va a seguir hasta que Morena le regale otro cargo por unos 3 o 6 años más, y a Morelos que lo arregle otro porque “el cuauh” es intocable.

Pd: Ya se hizo efectiva siempre sí la extensión de la militarización del país, un capricho más del régimen que tendremos que pagar las y los ciudadanos que transitamos las calles. ¡Ya que termine todo esto!