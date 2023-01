Campañas anticipadas en plena crisis: ¿burla o faramalla?

Es absolutamente indignante lo ocurrido hace unas semanas en el metro de la Ciudad de México, la clara negligencia del equipo operativo, el abono de varios incidentes posteriores y la reacción mediana por no decir nula de la jefatura de gobierno son inaceptables.

Mientras ocurría una tragedia, Claudia Sheinbaum viajaba, un sábado temprano a la ciudad de Michoacan, en donde poco tendría que hacer alguien que gobierna la Ciudad de México, y digo poco por no decir que absolutamente nada, porque claramente aquello que ella anda haciendo por el país es proselitismo, y en el escenario de quienes dejan de responder a su trabajo es inadmisible.

Pero no voy a detenerme a explicarle a nadie (mucho menos a las, los les -sí, dije “les”- morenistas) todo lo que no está bien de las giras, los espectaculares y las muestras de apoyo a Sheinbaum porque de sobra lo saben y lo soslayan porque pueden y porque el abuso del poder, la mezquindad y la corrupción se han hecho, por decir lo menos, comunes entre sus filas.

Y no, tampoco hablo desde un juicio personal infundado, sino desde una posición en la que también veo a un gobierno Morenista (por ahora) como el de Cuauhtémoc Blanco, cometer los mismos atentados contra la democracia, primero, en el incansable afán de hacer continuar la carrera del des-gobernador morelense con supuestas negociaciones que van desde incorporarse al gabinete federal hasta el más reciente de los “rumores” en el que se asegura, el ex futbolista podría abandonar la gubernatura por una candidatura a una alcaldía de la capital mexicana. Aquí tampoco me voy a detener, porque de sobra sabemos que Blanco está buscando el abrigo del poder para vivir en la impunidad.

Lo que quiero decirles con estos antecedentes es que en Morelos no tenemos que irnos tan lejos para presenciar el descaro con el que muchos personajes, en su mayoría por no decir que todes, regimenistas, hoy, además privilegiados con cargos públicos, hacen proselitismo interno para lograr candidaturas de las que todavía ni siquiera es tiempo de hablar. Es como si creyeran que pintando bardas con flores, frases célebres, o “logros” de gobierno nadie entendería que se están promocionando. Me parece una suerte de burla a la inteligencia de la ciudadanía, máxime cuando se tiene un cargo público en activo y aún así se le pone más interés a la siguiente posición política en juego.

La normatividad electoral es muy clara y es fruto precisamente de las múltiples ocasiones en las que las elecciones de Estado han hecho lo propio, porque clara-mente (como diría Shakira) quienes aspiran y pueden permitirse estos excesos tienen a su favor o el aparato gubernamental o cuando menos honorarios generosos que provienen de las arcas públicas. Si queremos rascarle más, podemos descubrir sin ningún esfuerzo a uno que otro, incluso que de “secretarios” a jefes han pasado a ser candidateables en Morelos y a quienes desde el gobierno estatal hoy les han dado todas las comodidades para que la campaña anticipada se haga con descaro.. Aquí no vamos a hablar de talentos y carencias porque nos daría para un libro de varios tomos (en muchos casos de terror), de lo que sí podemos es de la negligencia con la que estos personajes tratan la inteligencia del electorado y pretenden engañarnos cuando son ellas y ellos mismos quienes a ojos vistos arman sus numeritos para promocionarse.

Ya se hizo costumbre del partido del régimen trabajar medio trienio o medio sexenio (eso lo digo para muchos de los casos en sentido figurado) y dedicar el resto del tiempo en sus encargos para hacer campaña, Justo como todo aquello que juraron destruir. Hoy el piso no está en absoluto parejo ni en Morelos ni a nivel nacional, porque mientras otras y otros actores políticos siguen trabajando en sus aspiraciones, hay quienes ya hasta tienen contratados los espectaculares del 2024. La gente como elles hacen precisamente de la política un arte cada vez más burdo.

Así ni cómo.

Pd: Hay que empezar a escribir sobre causas, la política está viciada por dinosaurios del régimen. Que cada día que analicemos lo que sucede durante este 2023 sea desde la óptica de quienes vivimos el día a día, porque de la política poco podemos rescatar ahora.