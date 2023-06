Campañas anticipadas: el sello de Morena

Durante los últimos días el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana admitió la procedencia de varias quejas por la realización de promoción adelantada de aspirantes a la gubernatura afines a Morena. A Víctor Mercado y Margarita González Saravia se les ordenó bajar espectaculares, bardas y ligas de internet que tenían como propósito promocionar su imagen de cara al proceso interno de selección de la o el candidato a gobernador del partido en el poder. No olvidemos que este tipo de publicidad no es exclusiva de los aspirantes morelenses, sino una réplica de lo que están haciendo quienes aspiran a la presidencia de la República por el partido del presidente, particularmente Claudia Sheinbaum, que ha puesto el “ejemplo” de saturar redes sociales, medios y calles con su imagen.

Lo cierto es que los artilugios de los que durante meses se ha valido Claudia Sheinbaum para posicionar su imagen a nivel nacional hoy están siendo retomados por quienes aspiran a gobernar Morelos y con ello se vulnera la limpieza del proceso electoral y los principios de la democracia; no es que los aspirantes no lo entiendan, es que no les importa pasar por encima de las reglas electorales siempre que logren el cometido: la candidatura por la gubernatura de Morelos. Sin embargo, en el mismo caso en el que está la aún jefa de gobierno de la capital del país se encuentran Mercado y González Saravia, quienes además ostentan cargos dentro de la administración pública; Víctor Mercado como coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura y Margarita González como directora de la Lotería Nacional, con sueldos con cargo al erario a los que en todo caso deberían renunciar para buscar la candidatura.

Estos no son casos aislados, prácticamente en todos los procesos electorales se ven este tipo de estrategias publicitarias para posicionar a personajes, sobre todo a aquellos que no tienen arraigo e identidad política sólidas y buscan a través de sus cargos públicos promoverse para ocupar espacios de elección popular; en Morena es recurrente, un modus operandi que se ha impuesto desde procesos anteriores y que hoy con descaro se utiliza en todos los niveles.

En una democracia como la de México, la procuración de los pisos parejos siempre ha sido fundamental. Los principios de imparcialidad, objetividad y respeto se violan cuando quienes aspiran a un cargo lo hacen desde las instituciones públicas, no podemos normalizar que quienes están en un cargo del servicio público ejerzan su derecho a ser elegibles y elegidos sin separarse para generar condiciones de igualdad con aquellas y aquellos que aspiren a lo mismo, eso sin considerar, por supuesto, la violación de los tiempos electorales que son claros y tienen como objetivo un arranque Justo y en igualdad de condiciones para todas, todos y todes.

Lo que es un hecho es que hoy por hoy, en Morena, las campañas anticipadas forman parte de la práctica común. La falta de respeto al proceso se ha convertido en una constante. En Morelos se están sentando las bases a través del IMPEPAC para que nadie se beneficie fuera de los tiempos electorales pero la realidad es que a nivel nacional tanto Claudia como Adán Augusto ponen el mal ejemplo para que en los estados las y los suspirantes hagan actos anticipados de campaña. Ojalá pudieran otros ejemplos como el de probidad o trabajo a favor de la ciudadanía. De esos ejemplos hacen falta en el partido del régimen.

Pd: Catorce asesinatos es el saldo de este fin de semana en Morelos. Mientras el gobernador y su gabinete buscan el siguiente cargo político a la ciudadanía morelense sigue sin brindársele seguridad. Poco se puede esperar de quienes no respetan las reglas, exigirles respeto por la ciudadanía es poco más que estéril. Ojalá que no haya siguientes cargos para quienes en el que están nada hacen por Morelos.