Las gradas del circo | Las consultas populares de AMLO: El Poncio Pilatos de la 4T

Al más puro estilo populista “en la defensa del pueblo” el régimen de Andrés Manuel López Obrador ha consolidado una imagen que está muy lejos de representar la realidad de su gobierno, como si el mesianismo político bastara para tapar realidades absurdas como las que nos traen hoy a esta reflexión.

Y es que mire usted, damita, caballero, cuando al gobierno federal se le salen de las manos las cosas es cuando busca la opinión de la ciudadanía, cuando les faltan los votos o el nivel de popularidad del presidente pasa por una mala racha, entonces buscan el aval de la gente. Ahí tiene usted la consulta aquella que en teoría era una propuesta de revocación de mandato que terminó en una suerte de medición de la popularidad del presidente de México, porque a decir verdad, en ningún momento estuvo en juego que se fuera, estaban seguros que mediante el acarreo y la compra de voluntades a Andrés Manuel le iban a seguir votando los 30 millones que le votaron en 2018, pero no fue así y apenas alcanzaron la mitad, pese a eso, la consulta fue un éxito porque cumplió el capricho del inquilino del Palacio Nacional.

Antes de su consulta- revocación- refrendo ya AMLO había dicho que sometería otros temas a consulta porque su régimen atendía la opinión de la ciudadanía como una máxima, no obstante los temas que ha ido desdoblando como probables a someterse a este mecanismo de participación ciudadana son aquellos en los que no ha logrado mayoritear en las cámaras o los que sabe que de tomar partido le representan un costo político: el derecho a decidir de las mujeres y lo relativo a nuestros derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, porque prefiere dejarle la decisión a la gente que adoptar una postura con el coste que esta implique. Lo mismo quiso hacer con el NAIM o con la Reforma Educativa, incluso lo intentó con la reforma eléctrica, todo para no responsabilizarse; aquí y en China a eso le llama “lavarse las manos”.

El más reciente acto desesperado a “consultarle al pueblo” tiene que ver con si deben o no seguir las fuerzas armadas realizando labores de seguridad pública, tema que ya se discutió y aprobó en la cámara de diputados y que más tarde se frenó en el Senado porque a Morena y sus aliados no les alcanzaron los votos.

Miren qué grave es tener un régimen tan a modo, en el que un día importa lo que diga el jefe supremo y al otro se utiliza a la ciudadanía para legitimar hasta las peores decisiones, díganme si no es grave que a punta de consultas (además fuera de todo orden constitucional) Andrés, Morena y sus aliados quieran imponer sus voluntades, que claramente responden a sus intereses de poder.

Por si esto no fuera poco, la consulta además de carente de validez jurídica se pretende desdoblar a través de la estructura del partido en el poder (un acto claramente clientelar que tendrá un resultado obvio).

El problema medular de las consultas a modo no radica ni en los resultados ni en el método, sino en el fin oculto de seguir utilizando a la gente para los fines políticos que al régimen convenga, como un sistema de presión. Una consulta ciudadana no debe organizarse por la secretaria de gobernación, las atribuciones son del instituto Electoral y permitir una arbitrariedad de esa magnitud al abrigo de un capricho regimenista es inadmisible. Ya de por sí tener la pretensión de pasar por encima del poder legislativo es una situación por demás alarmante, así comenzaron las dictaduras más atroces, menoscabando a los poderes que generan contrapesos y pasando por alto sus atribuciones.

Cómo les decía, es inconcebible que tengamos un presidente que se niegue a hacer su trabajo y en lugar de eso busque cubrir sus espaldas con las decisiones del pueblo bueno. No es posible que no veamos en esto una alerta sobre los riesgos que no quiere correr quien se supone que llegó al poder para darlo todo por su patria. Es un abuso de poder, lo es si utiliza a la gente para lavarse las manos, así como Poncio antes de enviar a Cristo a la cruz, AMLO se exime de sus responsabilidades y pone en marcha sus ocurrencias sabiendo que cuando el pueblo le reclame él podrá culparles sin tiento alguno.

Mientras son peras o manzanas Mario Delgado, dirigente de Morena, asegura que la consulta va, y si es legítima, legal u honesta eso ya es otra cosa, porque así se las gastan quienes tienen secuestrado el poder.

Pd: En Morelos la legislatura no da visos de hacer bien las cosas, designan cargos con convocatorias que ya fueron votadas, eso es un infame e inaudito desconocimiento de la ley o en el peor de los casos un cinismo petulante. Ver para creer.