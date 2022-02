Las disparidades de la guerra

La guerra llegó. Cuando el mundo pensaba que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría resolverse por la vía democrática, justo en el momento en que la ONU solicitaba la resolución pacífica del posible conflicto armado, el presidente ruso, Vladimir Putin, casi burlándose del mundo y de la propia ONU, ordenó la intervención a Ucrania.

La guerra ya empezó a cobrar víctimas humanas y económicas, pero sin jugarle a la bola de cristal, los hechos van demostrando que los únicos grandes perdedores serán Ucrania y sus habitantes, no solo porque la invasión se consumó, sino porque los datos y los números sobre los que atacan y los que defienden son lapidarios.

Por un lado, Rusia cuenta con mayor presupuesto para sus fuerzas armadas, alrededor de 20 veces más de lo que tiene Ucrania; en cuanto a los efectivos para pelear, los enviados por Putin tienen 5 veces más militares, 14 veces más en cuanto a la flota aérea, 10 veces más en la fuerza terrestre y representan 20 veces más poderío en la flota naval. Es decir, por pura lógica, Rusia tiene muchas más posibilidades de ganar esta guerra que Ucrania no pidió y que los rusos han iniciado.

Y aunque los ucranianos ahora están más organizados que cuando el conflicto de Crimea donde apenas contaban con 5000 soldados, el propio gobierno se ha pronunciado invitando a la ciudadanía a unirse a las filas del ejército para defender a su país retomando, de algún modo, lo vivido en la Europa previa a la primera guerra mundial cuando los conceptos de nacionalismo y patriotismo se hicieron presentes, con una diferencia abismal a aquellos tiempos, Alemania, Francia e Inglaterra no tenían miedo en defender sus intereses regionales como lo tienen ahora.

Pero ¿dónde están estas naciones que hegemónicamente han “defendido” sus intereses y han buscado un alto al expansionismo de terceros? Pues se encuentran avalando sanciones económicas para los rusos que no sentirán el impacto ten grande de estas porque han encontrado en China un socio comercial que solventará y pagará medianamente lo supuestamente perdido con Europa, es decir, lo que Europa le niegue a Rusia a través de sus medidas y restricciones, lo pagará China.

Así de simple, Rusia no sentirá un efecto económico importante como sí lo sentirá Ucrania por pelear una guerra en su propio territorio, porque, independientemente de cómo termine la guerra, Ucrania quedará devastada social, política y económicamente, sobre todo. Esto traerá como consecuencia que tenga que recibir apoyo financiero por parte de cualquiera que sea el ganador: si es Rusia, estos cobrarán factura y Ucrania tendrá que pagar, pero si es Ucrania quien logra expulsar a los rusos, entonces Europa y Estados Unidos, directamente o a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, prestarán dinero para que Ucrania se recupere y esta quedará endeudada nuevamente.

A todo esto hay que sumar que Ucrania, aunque es Europa, no pertenece ni a la Unión Europea (UE) ni a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ni al Espacio Económico Europeo (EEE) y muy seguramente tampoco serán anexados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por lo que el escenario de esta nación, incluso previo a la guerra, ya era de desventaja ante un país como Rusia que se está disputando ser parte, desde la perspectiva de quien escribe esta líneas, del top 3 a nivel mundial, junto con Estados Unidos y China. Es más, Rusia se ha atrevido a advertir a Suecia y a Finlandia, con quienes también comparte frontera, de abstenerse de integrarse a la OTAN so pena de graves consecuencias políticas y militares.

Entonces, no es que Ucrania no pueda en algún momento competir en una guerra que no ha buscado, sino que las posibilidades de competir y de ganar sin el apoyo de terceros es casi nula. Queda entonces esperar si los europeos y estadounidenses deciden tomar cartas en el asunto para defender una invasión injustificada o si prefieren perder a Ucrania con tal de conservar su estabilidad económica, financiera y geográfica. El tiempo dirá.

Twitter: @fabrecam