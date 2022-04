Las buenas y las malas

Una buena noticia sin duda es un país con un semáforo epidemiológico en verde, México recibe un ansiado paliativo para una deteriorada economía después de dos años de pandemia, veinticuatro meses de pesadilla, de familiares o amigos perdidos y de negocios cerrados, hoy una luz de esperanza surge al enterarnos de la disminución en la cifra de fallecidos, aunque cada uno de los ochenta y cinco reportados el sábado son lamentables, pero representan una clara disminución.

Actualmente 9 mil casos activos en todo el territorio, con una campaña de vacunación que por donde se le vea ha sido un éxito palpable con casi 194 millones de dosis aplicadas y contando, algo que sin duda ha sido factor para tener una ocupación hospitalaria de enfermos de Covid del 6% y en las camas con ventilador un 3%.

Pero las buenas nuevas siempre traen rémoras acompañando, la pandemia aún no termina, el mundo sigue sufriendo el flagelo del virus, China se sacude ante una nueva ola, Shanghái la capital económica del gigante asiático es el nuevo epicentro del contagio, sus 25 millones de habitantes han sido confinados de manera escalonada mientras omicrón se pasea por las calles, según datos obtenidos en worldometers entre las naciones con más contagios reportados en 24 horas están Corea del Sur con 264 mil alcanzando un registro semanal de 2.4 millones de nuevos casos, Alemania con 124 mil ha llegado a una cifra de 1.5 millones en tan solo 7 días, lo anterior es una advertencia para lo que puede venir en nuestro territorio, reducir la recomendación del uso de cubrebocas únicamente a espacios cerrados no se visualiza como una buena medida del gobierno de la CDMX, epicentro pandémico en el país durante las oleadas anteriores, aunque se habla en medios de no bajar la guardia lo cierto es que los protocolos de seguridad sanitaria se han relajado en todos lados, no debemos olvidar la cercanía del periodo vacacional de semana santa cuando el virus está al acecho.

Otra excelente noticia es la consulta de revocación de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril, un ejercicio inédito en nuestro país de incipiente democracia sin embargo, como lo marca la tradición aquí ningún proceso político es pulcro, la mancha que representa un órgano electoral en abierta confrontación con el gobierno federal, enturbia algo que debería ser histórico, esta disputa permea hacia la sociedad y alcanzó las calles de varias ciudades el fin de semana previo, manifestaciones a favor y en contra de la consulta pudieron observarse para calentar un ya de por si hirviente clima político, el Secretario de Gobernación ha ignorado al TEPJF haciendo un llamado público en Sonora para acudir a las urnas el domingo y apoyar al Presidente, algo que también hizo aunque con más mesura en Tabasco y Guanajuato, López Obrador disculpó en la mañanera del lunes al presunto infractor Adán Augusto López diciendo que no está haciendo campaña y sus recorridos son para cumplir con su responsabilidad y ayudar en la transformación ¿será?.

El INE por su parte, o mejor dicho Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón sin el menor recato se enfrascan en la disputa con el titular del ejecutivo por la credibilidad popular, causando el deterioro de la imagen del órgano que debería ser ejemplo de imparcialidad y certeza, visiblemente molestos contestan una a una las descalificaciones de AMLO e incluso atizan la hoguera, la difusión y el entusiasmo del INE con respecto al proceso de revocación son evidentemente tibios pero la suspicacia aumenta al escuchar las palabras del consejero presidente quien dijo que todo estaba listo para el próximo domingo a pesar de las de los intentos de algunos actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo del ejercicio democrático, extrañamente no ha dicho nada por la invitación de la oposición a no acudir a las urnas, ni pío, como si abrazara al abstencionismo.

Lo cierto es que todo está listo para la fiesta, pero necesario es puntualizar no se trata de la consulta de AMLO ni es una hazaña del INE, es un hecho que marcará un antes y un después en la historia política de nuestro país, a todos los presidentes pasados, presentes y por venir debe quedarles muy claro que con la banda presidencial no va incluido un cheque en blanco para gobernar, la oposición desde su medianía incapaz de capitalizar el gran descontento que argumentan existe contra el Presidente llaman a no acudir a votar, confieso como ciudadana no les haré caso y no porque esté a favor de López Obrador y sus no pocas pifias, simple y llanamente porque estoy a favor de la verdadera democracia, esa que se puede palpar y respirar, me habría encantado que nuestra Constitución nos hubiera puesto en la mesa los destinos del decepcionante Vicente Fox en 2003, de Felipe Calderón en 2009 y del corrupto Peña en 2015, tal vez habrían salido airosos de la consulta, pero únicamente con el aval del pueblo, como debió ser siempre. No lo olvide la fiesta, es el domingo.