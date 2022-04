Las amenazas de Cuauhtémoc Blanco

“El que se lleva se aguanta”, solían decir algunos padres a sus hijos cuando uno levantaba la mano al otro como advirtiendo que no intervendrían en los mamporros posteriores, también lo decían en la secundaria los víctimas de alguna broma estudiantil que tendría revire. La expresión popular, muestra de una escasa educación para la paz, tendría cierto sentido de equilibrio entre fuerzas, de combate entre iguales y en tal caso no representaba una amenaza tanto como el aviso de consecuencias a ciertos actos abusivos.

El que un gobernador, así sea el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, haga suya la frase para referir a los dos ciudadanos que lo acusaron con la Fiscalía Anticorrupción de una colección de delitos, constituye una franca amenaza en tanto el gobernador no es un ciudadano, está protegido por fuero y tiene acceso a todos los recursos del estado que son muchos cuando se quiere castigar a alguien. Pero Cuauhtémoc Blanco no parece registrar el exceso que significa amenazar desde el poder a un par de ciudadanos, igual que los mandatarios de Morena, incluido el presidente, tampoco utilizan esa medida. Gerardo Becerra y Enrique Paredes han sido amenazados por el gobernador, tratamiento similar al que han sufrido muchos otros morelenses que han sido críticos con el gobernador y su administración. Aún es pronto para determinar si la colección de amagos de Cuauhtémoc Blanco sobre quienes se han opuesto a su administración deben tomarse en serio, hecho que sólo los volvería mucho más graves, porque a final de cuentas de trata de ciudadanos que utilizan los medios del estado para hacer las denuncias por conductas que consideran merecen señalarse e investigarse.

Cuauhtémoc Blanco exhibe sus cartas bastante pronto como para mostrarse blindado, aparece en dos actos junto a los siete diputados que necesita para que la solicitud de desafuero no pase la aduana del Congreso, habla del agradecimiento que le tiene a Erika Hernández Gordillo, se toma fotos cerca de sus aliados en el Legislativo y les recuerda que “hay un convenio firmado” desde la campaña de 2018 para ir juntos. Es decir, en el Congreso de Morelos no pasaría la solicitud al no conseguirse la mayoría calificada con el voto ponderado de los miembros de la Junta Política y de Gobierno, así que el procedimiento se quedaría detenido y la Fiscalía Anticorrupción podría procesar al gobernador sólo hasta que terminara su encargo (como ocurrió ya en el caso del diputado Marco Zapotitla) o renunciara al fuero que lo protege de la acción penal.

Mientras, en el Palacio de Gobierno aseguran que el gobernador ya revisa entre sus cercanos a quién habría contribuido, desde su equipo, con el desaguisado actual, y muchos apuntan a la cercanía que suponen mantiene Gerardo Becerra con el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz; otros señalan la falta de capacidad de operación política del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; y aseguran que uno de los dos, o ambos estarían a punto de ser relevados, sin embargo, los dos funcionarios han enfrentado escándalos mucho peores y ninguno fue siquiera mandado de vacaciones para calmar las cosas, así que un relevo sería sorpresivo más por el cambio de señales que daría Cuauhtémoc Blanco, que por los motivos (son muchísimos) para remover a cualquiera de los funcionarios del gabinete estatal.

