La tercera ola de contagios y el regreso a clases presenciales

A una semana de que el Presidente de México dijo de manera autoritaria que no había impedimento alguno para que los alumnos de todos los niveles educativos regresen a clases presenciales el 30 de agosto para el inicio del ciclo escolar 2021 – 2022 y ante la tercera ola de contagios de Covid-19, los padres y madres de familia tienen temor de que sus hijos se contagien, además de contagiar a los miembros de la familia. Una de las características de esta tercera crisis es que se están infectando a personas más jóvenes debido a la variante DELTA que tiene la característica de ser más contagiosa.

El subsecretario de salud Hugo López Gatell informó en la mañanera del 20 de julio que “aún con semáforo rojo no implicará el cierre de las actividades públicas, en particular de la educación”

Ante esta situación, los docentes, aún vacunados tienen temor de contagiarse una vez que regresen las clases presenciales, ya que la interacción entre docentes y discentes lleva a no respetar la sana distancia, la utilización correcta de los cubrebocas y el uso de gel antibacterial.

Otro factor que pone en riesgo el regreso a clases presenciales seguras es la infraestructura de los planteles como son: baños funcionales con mobiliario funcionando correctamente, agua, luz, aulas con suficiente ventilación y equipamiento.

En las escuelas secundarias tanto técnicas como generales el problema será en los horarios de clases y la carga horaria para los docentes, ya que se propone el regreso en menor número de alumnos por salón de clase lo que será muy complicado.

Es por eso que ya hay posturas tanto de los gobiernos estatales como de los docentes de no regresar hasta en tanto no existan las condiciones favorables que eviten el riesgo principalmente de los niños y jóvenes estudiantes. La sección 22 Oaxaca del CNTE (aliada de la cuatroté) dijo rotundamente que ellos no regresan a clases presenciales hasta que estén vacunados todos los alumnos y padres de familia, la sección 19 del SNTE en Morelos señaló que no habrá regreso a clases presenciales si no existen las condiciones idóneas.

Por lo pronto los docentes se encuentran en un receso escolar, y regresarán a sus planteles el 16 de agosto a realizar el taller intensivo de capacitación docente y el consejo técnico escolar de una semana de duración cada uno, lo que sería poco tiempo para prepararse para recibir a sus alumnos con las condiciones necesarias del cuidado de la salud.

Aunque está programado tres sesiones del comité participativo de salud escolar y jornada de limpieza en las escuelas serán insuficientes para que estén en condiciones, así mismo muchas de ellas fueron saqueadas durante la pandemia.

Antes de regresar a las clases presenciales se debe establecer el modelo híbrido, en donde la mitad de las clases se dan de manera presencial y la otra mitad sería en línea, a distancia o virtual, lo que reduciría la probabilidad de contagios, ya después, si las condiciones sanitarias son favorables se estaría regresando a las clases presenciales.

Muy desalentador el panorama para el inicio del próximo ciclo escolar.

Ánimo maestras y maestros, disfruten con cuidado de estas merecidas vacaciones.