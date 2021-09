Esta semana un Tribunal Superior en India prohibió, en una de sus sentencias, la práctica de la “terapia de conversión”, lo cual aporta medidas de protección para las personas LGBTQIA+ en el país. El caso se refiere a una pareja de lesbianas que huyeron de sus casas después de que sus padres las intimidaran por su relación. Las familias acudieron a las autoridades policiales y presentaron denuncias por desaparición de personas, tras lo cual la pareja solicitó al Tribunal protección contra el acoso de su familia y los interrogatorios de la policía. Para proteger el derecho a la dignidad, a la vida, a la intimidad y a la libertad de elección de la pareja en virtud de la Constitución india, el alto tribunal, en el caso, ordenó la prohibición de la práctica de la terapia de conversión y de “cualquier intento de curar o cambiar médicamente la orientación sexual de las personas LGBTIQA+ a heterosexual, o la identidad de género de las personas transgénero a cisgénero”. Además, el tribunal recomendó ciertas directrices para garantizar la protección de la privacidad y los derechos constitucionales de las personas LGBTQIA+. Estas terapias son “tratamientos” psiquiátricos, psicológicos y hasta espirituales, con la finalidad de cambiar la orientación sexual, la identidad, o la expresión de género de aquellas personas diferentes a una heterosexualidad binaria cisgénero. Sesiones que prometen “curar” a quienes se sometan a las mismas, cuando en realidad son un tipo de tortura para las personas LGBTI+. En 1973, la Asociación de Psiquiatría Americana eliminó a la homosexualidad de las páginas de su manual sobre trastornos mentales. Sin embargo, existen registros de que los ECOSIG derivan en maltrato físico, privación de la libertad, violencia económica y hasta violaciones grupales. El término “terapias de conversión” abarca intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género; sus promotores afirman que estas terapias pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso/diferente a cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. Los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa/diferente son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente, debido a su orientación o identidad y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionar esa inferioridad. En India, la homosexualidad fue despenalizada en el caso Navtej Singh Johar en 2018. Sin embargo, la percepción general hacia la comunidad LGBTQIA+ en el país no ha sido progresista. Las identidades de género no binarias y las orientaciones sexuales cuir/queer siguen siendo vistas como un fenómeno enfermizo occidental por una parte importante de la sociedad india. Todavía se llevan a cabo prácticas inmorales y peligrosas como la “terapia de conversión” con el pretexto de curar la “sexualidad cuir/queer”. La terapia de conversión, un concepto terapéutico pseudocientífico que caracteriza una serie de tratamientos dañinos y desacreditados destinados a cambiar la orientación sexual de una persona de lesbiana, gay o bisexual a heterosexual, o su identidad de género de transgénero o no binaria a cisgénero, es una de las atrocidades más escandalosas que ha sufrido la comunidad LGBTQIA+. Cuando una persona de esta comunidad no se integra en lo que otras personas consideran normativo o binario, suele ser reprimida con este tipo de prácticas. La terapia de conversión implica la intervención espiritual a través de instituciones religiosas, la terapia hormonal o electroconvulsiva, con enfoques más severos como los exorcismos, la agresión física, la “violación correctiva” y la supresión de alimentos. Según los expertos, la terapia de conversión puede tener graves consecuencias para las personas expuestas, como un mayor riesgo de autolesiones, depresión e intenciones suicidas, así como traumas físicos y mentales. Posteriormente, debido a los continuos prejuicios, la discriminación y el antagonismo social hacia las personas LGBTQIA+, la terapia de conversión ha sido denunciada por todas las instituciones médicas y de salud mental importantes durante años. Pero la práctica para curar la homosexualidad sigue viva y real en India. Una de estas víctimas de la “curación de la homosexualidad” es Anjana Hareesh, una estudiante de 21 años que, según reportes, se suicidó después de que su familia la obligara a someterse a una “terapia de conversión” durante meses tras declararse abiertamente como bisexual. Al igual que Hareesh, muchos miembros de la comunidad LGBTQIA+ han afirmado ser víctimas de la terapia de conversión, que es practicada constantemente por curanderos y médicos cósmicos, lo cual destaca la interrelación de la religión y la ciencia con la terapia de conversión. A pesar de la sentencia del Tribunal Superior, actualmente no existe ninguna legislación en India que prohíba expresamente la práctica de la terapia de conversión. A pesar de que la Ley de Atención a la Salud Mental de 2017 establece de manera explícita que no se puede llevar a cabo ningún tratamiento médico sin el consentimiento del paciente, existe una alta probabilidad de que las víctimas den su consentimiento a los profesionales de la medicina debido a una suposición implícita que tienen institucionalizada en relación con sus supuestas “anormalidades”. Por lo tanto, los profesionales de la medicina siguen llevando a cabo la práctica de la terapia de conversión, que pone en peligro la vida de las víctimas. La promulgación de una legislación estricta constituiría un derecho positivo en apoyo de la comunidad y proporcionaría igualdad de oportunidades para vivir una vida con dignidad.