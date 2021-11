La seguridad y los rumores

Mucho antes que el comisionado de seguridad, José Ortiz Guarneros, usara la tribuna del Congreso del Estado para denunciar que políticos de Morelos tenían vínculos con grupos criminales, la especie ya circulaba -incluso ampliada- por la región oriente del estado involucrando a un listado de personajes particularmente de esa zona. Hasta ahora, todo queda en versiones, incluso con la detención de una presunta responsable de ser la jefa de un grupo criminal y a quien se ha atribuido cercanía con el senador, Ángel García Yáñez. Por supuesto que el legislador niega cualquier vínculo con grupos delictivos, pero el chisme ya ha tenido efecto en la clase política y hasta en algunos viejos aliados del político que empiezan a poner distancia.

Llama la atención que, por lo menos hasta ahora, de toda esa información de inteligencia que presumía el comisionado Ortiz Guarneros al comparecer ante los diputados, no se ha conocido ni una foto que pudiera servir para establecer el presunto vínculo del senador con los presuntos delincuentes. A lo mejor no existen, o se guardan mejor que otras fotos famosas de políticos departiendo con sujetos de dudosa reputación cotidianamente filtradas por múltiples vías.

Proclives a extender los rumores más que las certezas, los comunicadores oficiales y adversarios de los políticos locales, han resultado piezas claves en la siembra de versiones; “ustedes saben quiénes son”, asevera el discurso oficial al referirse a los supuestos vínculos de actores de la política con quienes “han hecho daño al estado”. A final de cuentas, la búsqueda de culpables en un sistema que parece haber sido penetrado por el crimen, permite toda suerte de tropelías lingüísticas y especulaciones.

Si existe una investigación sobre vínculos de políticos morelenses con grupos criminales, no la conocemos, y en un sistema judicial con más filtraciones que un escurridor de pasta, probablemente la secrecía que se guarda respecto de tales carpetas es por diseño más político que judicial. Es decir, conviene más la especulación y el rumor en torno a las figuras públicas de Morelos para desgastar sus imágenes que la información concreta sobre cada uno de los supuestos casos. Y no se trata sugerir violar la secrecía de las investigaciones, sino un extrañamiento a la aparente discrecionalidad en las filtraciones, porque bastante se han conocido investigaciones de, por ejemplo, corrupción en contra de algunos ex funcionarios públicos a quienes se ha “ventaneado” por su afición a los créditos automotrices, las obras públicas inútiles y hasta el dinero que no es de ellos. Pero de ésta que podría ser la más grave de todas, no hay más que la especulación que deriva de “ustedes saben quiénes son” y como nadie quiere parecer ignorante, pues la mente barrunta y empieza a colectar nombres de posibles a partir de su forma de vestir, de hablar, sus aficiones particulares, y esa horrible justificación del chisme “el río que suena”.

La prudencia llama a guardar silencio hasta que los presuntos sean llevados a la justicia, pero eso parece convenir muy poco a un gobierno con mucha más saliva que resultados, particularmente en materia de seguridad pública, el mayor dolor de Morelos.







