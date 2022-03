La Santa SEP que espera

Si la paciencia es una virtud, la Secretaría de Educación de Morelos, durante este período, es casi una santa. Porque si algo tienen las autoridades educativas de Morelos, desde el secretario Luis Arturo Cornejo, hasta los directores de subsistemas, y por supuesto, el director del Instituto de la Educación Básica, Eliacín Salgado, es que saben esperar y esperar.

La estructura jurídica del sistema educativo nacional se los permite. Los cambios que trajo la reforma educativa que en el 2013 pretendía corregir las disfunciones provocadas por el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica de 1992, y sus parches posteriores, más la política centralista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permiten al gobierno estatal aguardar los dictados nacionales que acata al pie de la letra, o casi.

Disciplinados ante la Federación, como todos están obligados en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco, los políticos de la educación estatal no toman decisiones, no diseñan alternativas, no se ajustan a lo que la dependencia que administra Delfina Gómez dicte y lo obedecen aunque la lógica o la decencia pudieran indicar otra cosa. Se podría, porque en otras entidades, algunas gobernadas por el partido del presidente y la secretaria de educación, se han propuesto estrategias diferentes, o de plano se han rechazado las decisiones tomadas por la autoridad educativa, pero no es el caso. Mantener la disciplina probablemente signifique, a ellos, más dividendos de los que reportaría hacer política educativa para el estado.

Lástima, porque pensadores, analistas y políticos de la educación hay bastantes en Morelos, no en el gobierno, o por lo menos no encumbrados en los espacios de toma de decisiones, ocupados hasta ahora por gente tan paciente que puede aguantar las presiones que significan los cientos de estudiantes sin aulas, las decenas de escuelas sin servicios públicos, los miles de estudiantes marginados de las oportunidades que significaban programas como el Nacional de Inglés o las Escuelas de Tiempo Completo. Asuntos que dejarían a cualquiera sin dormir (y probablemente muchos padres de familia lo están) a la autoridad educativa parece no quitarle el sueño.

Pareciera que Morelos no tiene una política educativa (la adherencia a una errática programación nacional de sucesos en el ámbito educativo no es, ni por asomo el trazo de una estrategia de mediano plazo) y con ello cada uno de los problemas de la educación, que se cuentan por decenas, son imprevistos y desatendidos por una autoridad que les permite crecer, ampliarse, hasta volverse conflictos graves que son respondidos solamente con el “estamos esperando que la Federación”... y aquí se completa con múltiples predicados: mande dinero, emita lineamientos, nos diga qué hacer, autorice los contratos, determine la política a seguir.

Antes de 1992, el gobierno federal tenía en Morelos una oficina: La Dirección de Servicios Coordinados de Educación Pública, una especie de delegación de la SEP y servía para exactamente lo mismo que hoy hacen la secretaría de educación, su subsecretaría, el IEBEM y demás estructuras burocráticas carísimas que no quieren decidir en Morelos nada. Era lo mismo, pero más barato.

