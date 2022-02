La revocación de mandato va. Galileo: "y sin embargo, (la tierra) se mueve"

En pleno siglo XXI, en vísperas de abril del 2022 para que se celebre contra viento y marea la avalancha democrática que encierra la Revocación de Mandato, metafóricamente hemos encontrado similitudes y semejanzas con lo que en su momento Galileo Galilei, quien nació en 1564 y murió en 1642, italiano de origen y astrónomo; frente a la inquisición ratificó que la aplicación del método científico y lo que él había investigado y estudiado, en cuanto a que la tierra se mueve alrededor del sol y no éste en derredor de aquélla, era una realidad de la que nunca se arrepintió.

Es decir sin fábulas, la avalancha, la cascada, la estampida, la cantidad de “los chivos en cristalería”, que hoy están presentes en México, encontramos que a pesar de que como decía Machado “se hace camino al andar”, la expresión democrática de la Revocación de Mandato ha encontrado tantos obstáculos que en su esencia han sino también la fuerza que le ha dado a Andrés Manuel para rebasarlos, superarlos y llegar a la afirmación que encabeza esta nota, la Revocación de Mandato va.

Generalizando podemos afirmar que instituciones, personas, “gacetilleros”, periodistas y los que no lo son; ante la “preocupación” de que la revocación de mandato no se diera, ha trastocado a quienes debiendo cumplir con el mandato constitucional, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal de la materia; el Máximo Órgano Jurisdiccional; los diferentes medios masivos de comunicación impresos, orales, redes sociales; nacionales e internacionales, han llegado a una conclusión, en la que queremos adelantar cuáles pueden ser los efectos y las consecuencias, si antes de esta etapa electoral, digamos en las próximas 48 horas decide el Instituto Nacional Electoral con todas las diferentes resoluciones que se han dado de los órganos citados, que va a poner el treinta por ciento de casillas, aproximadamente 50 mil, de las más de 160 mil que ordena la Constitución y el propio fundamento jurídico del INE, de que se instale el mismo número que las de la última elección presidencial, va a traer gravísimos problemas, porque las filas para votar serán enormes, tediosas, cansadas, porque quienes queremos sufragar, vamos a tener que pasar peripecias y molestias, porque se reduce territorial y constitucionalmente el espacio para votar; sin embargo, a pesar de todas estas molestias y graves impedimentos; como dijo Galileo “Eppur si muove”; que significa y sin embargo se mueve; por ello metafóricamente pensamos que la Revocación de Mandato se llevará a efecto, y a pesar de los pesares quedará como una conquista constitucional; y sobre todo para que los próximos mandatarios si no cumplen o si se parecen a los anteriores se les puede echar del gobierno.

CONCLUSIONES

Primera. Es evidente que ha habido un temor infundado, porque Andrés Manuel saldrá airoso porque queremos que siga gobernando.

Segunda. Seguramente que participaremos el 40% del Padrón Electoral que se exige por la ley para que sea la resolución vinculatoria.

Tercera. Estaremos al pendiente, y en su momento en esta misma columna expresaremos si teníamos o no razón.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com