¡La revocación de mandato va!

El Estado de Derecho se respeta y crece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica que la democracia no puede sujetarse a dinero, mafias políticas, ni sujetarse a intereses personales o partidistas. Si bien es cierto, como consta en los medios que la Suprema Corte resolvió en forma temporal, es un indicio evidente de que en un futuro próximo y por el bien de la República ratificará su solución para que la revocación de mandato se haga de acuerdo a lo que dice a la Constitución y sobre todo a enriquecer la vida democrática del país, porque evidentemente que es una figura que por primera vez en la historia de este país será probada y demostrada; y como bien dice Andrés Manuel, “si la gente ya no quiere a este gobernante, hasta ahí llegué”; pero el antecedente es para gobernadores y para el futuro, porque someter a escrutinio la mitad de los seis años del Presidente actual y de los que vienen, será un instrumento muy importante para todos los mexicanos en función de la manera en que hayan sido o hayan actuado esos presidentes; imagínense ustedes distinguidos lectores, qué bien nos hubiera ido si con los gobernantes anteriores, de los que ya tenemos toda una historia, que no hay calificativos para señalar todos los desastres, latrocinios, asaltos y enriquecimientos que se hicieron, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta figura con cualesquiera de los anteriores, que ni siquiera vale la pena que mencione yo aquí a esos presidentes.

La revocación de mandato se hará como lo ordena la Constitución. Seguramente que se deberán hacer ajustes al dinero, a los 1500 millones de pesos que tiene el Instituto para este procedimiento; aquí es conveniente que hagamos una reflexión, para empezar el asunto es que cuando el INE presentó su proyecto de presupuesto para lo que va a ocurrir el año que entra, lo hizo de manera global, general y pidió 20 mil millones de pesos, y en ellos si se desglosa y usted se mete al presupuesto no decía que iban a ser 5 mil millones para la revocación del mandato, hablaba de una cantidad aproximadamente de 1900 millones; porque lo demás, no debemos olvidar que va haber elecciones en seis Estados de la República, donde se van a renovar todos los poderes, en consecuencia, con la cantidad que hay disponible y probablemente algunos otros ajustes sean suficientes para que vaya adelante la revocación de mandato. Para que se de este ejercicio democrático y sepamos si en abril del 2022, Andrés Manuel se va a su rancho en Chiapas o si se confirma por su buen gobierno, y si debe concluir su sexenio para completar la Cuarta Transformación, y sobre todo seguir ayudando a los mexicanos y las mexicanas que hemos estado al pendiente y que participamos de la doctrina, las líneas, lo que es un gobierno de izquierda, en que siempre está la mirada fija en los que menos tenemos, los pobres, los ignorantes, en ayudar a los ancianos, los de la tercera edad, a los jóvenes que en su momento no tenían ni oportunidad de estudiar ni de trabajar, mal calificados como los “ninis”, pero hoy es una realidad, y por ello nos congratulamos de que la Suprema Corte haya puesto orden y seguramente como dije lo ratificaran.

Por el bien de México de los mexicanos y las mexicanas el INE y sus funcionarios, desde nuestra perspectiva deberían cambiar su actitud; su soberbia; su manera de actuar, y sumarse, no a MORENA ni a ningún partido, sino al enriquecimiento del Estado de Derecho, y con sus recursos realizar el proceso de revocación de mandato. Es evidente que es tiempo de cerrar las heridas por el bien de México y los mexicanos. No debe haber temor a que si el año que entra confirmamos que Andrés Manuel siga siendo el Presidente porque no le hemos perdido la confianza, pregunta que ya se vio amañada por el Senado de la República, porque en principio la pregunta originalmente era si debe o no continuar como Presidente, y ahí la tergiversaron, para decir que si se ha perdido la confianza para que se vaya; esto será objeto de una artículo nuestro diferente, pero esperemos el resultado, porque hasta ahorita el tres por ciento de millones de las firmas auténticas ya se completó y se superó, que considerando que hay 90 millones, grosso modo, de electores, se requerirían 2 millones 700 mil firmas, y en su momento para la revocación del mandato, no debemos de olvidar que la propia ley dice que debe ser el cuarenta por ciento de los que estén registrados en el padrón, es decir se esperaría una votación de cuando menos 36 millones de mexicanos el año que entra.





CONCLUSIONES

Primera. La revocación de mandato va para bien de los mexicanos y las mexicanas y sobre todo para que la democracia mexicana siga creciendo.

Segunda. Es tiempo de limar las asperezas y de que se sumen los esfuerzos, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los partidos políticos, MORENA, Partido del Trabajo, Partido Verde y todo lo demás, el PRI, el PAN, el PRD y los más chicos como el antiguo partido Convergencia que hoy se llama Movimiento Ciudadano.

Tercera. Realizar la revocación de mandato incrementará el Estado de Derecho y hará que la democracia mexicana sea una verdadera realidad.

Cuarta. Agradezco a quienes me honran leyendo estas líneas y les deseo en compañía de sus familias, de sus hijos, de sus abuelos, de las personas de la primera, segunda, tercera edad, y todos los que integramos una familia, que sus deseos se cumplan y sobre todo que haya mucha salud y que nos permitan seguir llegando a su hogar, con estas nuestras reflexiones en materia política, jurídica y de Derecho.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com