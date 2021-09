La respuesta del corrupto e inmoral Rubén Jasso Díaz

Mis amigos de hace muchos lustros, compañeros, reporteros, de la fuente, me mandaron la documental fáctica del señor Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, que responde al nombre de Rubén Jasso Díaz, donde me cuestionó lo que llamó mí “calidad moral” misma que de entrada confundió, bueno eso creo, per no lo sé con ética; si fue desliz como creo, respetuosamente le sugiero la obra de Immanuel Kant, sobre todo: “La crítica de la razón pura” donde el filósofo nacido en Königsberg, explica magistralmente la complicada dicotomía, mismos libros que suelo recomendar a mis alumnos de la Facultad de Derecho, de la UNAM.

\u0009Pero volvamos al corrupto personaje aludido que artera y cínicamente mintió flagrantemente una vez más, por principio de cuentas se escuchó nervioso e inseguro y después comentó desconocer los expedientes que litigamos mi familia y yo en contra de mi señor padre José Manuel Martínez Hernández y su novel esposa mi madrasta Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor, burda expresión la mencionada, toda vez que a instancias de mi ex compañero de la Facultad de Derecho, en la UAEM, de nombre Israel Nieves, que se dice ser su Secretario Particular, que por cierto no lo encontramos en el organigrama de presidencia del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, pero eso es otra historia.

\u0009A la reunión aludida asistimos la respetabilísima y querida por todos María Julia Hernández de Galán, mi tía, su esposo, el gran Nelson Ramírez Galán, el que esto escribió y mi hermano José Martínez Garrigós y allí estando con el Presidente se le hizo de conocimiento de todas las violaciones a las leyes sustantivas y adjetivas de las materias civil y penal que encabeza su impresentable y corrupto padre que responde al nombre de José Felipe Jasso Escobar y dé Myreed Alexandra Mariscal Villaseñor, lo que por lógica procesal lo llevó a conocer el cúmulo de expedientes que desconoció.

\u0009Aunque no se puede pasar por alto que la dudosa entrevista fue ambigua pues por otro lado reconoció en la misma que su padre litiga en mi contra asuntos de naturaleza jurídica, lo que por obvia lógica procesal presentaré como un dato de prueba más ante la Procuraduría Fiscal de la Federación y la UIF ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de las denuncias por el delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, (lavado de dinero), que presentamos en días pasados en contra de estos delincuentes.

\u0009Pero bueno así las cosas en la administración de justicia, en el pobre Estado de Morelos, lo que sí, es que si, Rubén Jasso Díaz, lo que pretende es centrar el debate en su mal entendida “calidad moral”, que no siga con la insulsa defensa de su hermano Magistrado Martín Jasso Díaz, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Estado de Morelos, a sabiendas que su periodo ya feneció, que le amarre las manos a su “pareja sentimental” que responde al nombre Bili Blanca Bernadez Amador, lo último escrito no me consta pero se escucha con toda la fuerza en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia, de Morelos.

\u0009Por cierto sobre la abogada en mención, en breve presentaremos denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, del Estado de Morelos, por “corrupción en tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”, lo mismo en contra de la Juez Octavo, Elvira González Avilés, que increíblemente y violando los preceptos meta y constitucionales, legales, éticos y morales les recibió pruebas y alegatos suponemos que por “mandato superior”, a nuestra contraparte, violando el principio de preclusión de la norma adjetiva.

\u0009Jamás olvidaré yo creo que ya estaba mal, pero eso lo van a determinar las autoridades de la materia correspondiente, cuando mi señor padre José Manuel Martínez Hernández, me comentó con palabras altisonantes algo más o menos así: “ya me empecé a fregar a tus tíos me está saliendo carísimo, tuve que contratar al abogado José Felipe Jasso Escobar, padre de los Magistrados: Martín Jasso Díaz y Rubén Jasso Díaz, al papá le pago y los hijos operan en el Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Morelos.” Hágame el favor querido lectora y lector ¿y ese es el que apeló a la calidad moral?

\u0009Para finalizar tal y como lo publicó José Martínez Garrigós en sus redes sociales, Rubén Jasso Díaz es pequeño de intelecto, pero un gigante de la corrupción e impunidad, aunque le duela e incomode es la verdad y yo seguiré como hasta el día de hoy ventilando su nefasto e ilegal actuar con toda la fuerza y mi calidad ética y moral. A un servidor ya se me juzgó en todas y cada una de las instancias y materias, en su caso no tardan. #QueelpadredeJassonolitigue #NoesLegal #NoesEtíco #NoesMoral