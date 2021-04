Andaba herido, pero lo que se dice bien herido, por los rumbos de la colonia El Empleado, cuando de pronto como por arte de magia apareció La Res-Tirada.

Es un localito así chiquito justo en la esquina que forman Domingo Diez con Estrada Cajigal, que te transporta por un momento a tierra caliente con su consomé de barbacoa de res estilo Guerrero.

De entrada me sirvieron el caldito en un plato de barro que llegó humeante a la mesa y listo únicamente para recibir el jugo de dos limones, un poquillo de sal y una dosis bien servida de cilantro y cebolla para el amarre.

Mientras, me pedí dos taquitos de surtida, pero bien doraditos en la plancha… la verdad solo me sirvieron para el arranque, aunque cumplieron su propósito: esperar la Chancladilla con la que se me hizo agua la boca, nomas de ver su fotografía en la carta.

La Chancladilla es una obra de arte: una quesadillota bien grandota, medio frita en caldito y eso sí, bien rellena de barbacoa y retacada de queso Oaxaca que con una o dos cucharadas de salsa bien picosita, levanta hasta los muertos.

Como andaba bien perjudicado todavía me pedí un Consorramen, que es un caldito de barbacoa con una base de ramen que está de no memes.

La neta acabé bien pero bien lleno, repleto, desbordado, pero aún así pude darle una vuelta a la carta y me quedé con la tarea de regresar a probar unos Volcanes así de tortilla bien doradita, o un Bolillo de relleno estilo Acapulco.

De los precios mejor ni hablamos, están chiquitos como el local, pero el sabor no se compara con los metros cuadrados en los que están asentados.

Yo les recomiendo que vayan de pasada, así, pa curarla y luego me platican. Nos vemos.