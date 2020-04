La primera ola

Cuando me ofrecí a colaborar como voluntaria en el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 en Cuernavaca junto con mis colegas Alejandro Sánchez, Ana Burguete y Emanuel Orozco, pensé que mi experiencia durante la atención del Sismo 19S sería de utilidad. Nada más alejado de la realidad. Todo lo que hemos desarrollado sobre contingencias en este país tiene que ver con la prevención, mitigación o remediación de fenómenos súbitos. Sismos, huracanes, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas o tsunamis, estos fenómenos ocurren en un tiempo corto de tal forma que una vez concluidos se activan los protocolos de respuesta y las labores de rescate y reconstrucción.

La pandemia de COVID-19 es muy diferente, es como vivir un sismo en cámara lenta. Muy lenta. Llevamos un mes y apenas comienzan a acumularse las evidencias que le permitirá a la sociedad confirmar, de primera mano, lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Que la enfermedad es real, es contagiosa, es grave y puede costarle la vida a cualquier persona.

Su legítima preocupación lleva a la sociedad a buscar información que le permita sentirse más segura o, por lo menos, menos expuesta a la enfermedad. De allí que se propaguen por mensajería electrónica o redes sociales docenas de remedios milagrosos que aseguran poseer la clave para evitar el contagio, algunos son bien intencionados pero otros son verdaderos fraudes. Desmentir estos mensajes ha sido una de las labores que hemos estado realizando a través del colectivo #CuarenCuerna, conformado por nuestros entusiastas estudiantes de posgrado a quienes extiendo nuestro reconocimiento.

La enfermedad COVID-19 ha resultado ser, también, extremadamente compleja. Además de la afección respiratoria aguda catalogada como neumonía, la infección prende una intrincada serie de respuestas fisiológicas. De momento sabemos que en algunos pacientes la infección, antes de causar insuficiencia respiratoria, reduce los niveles de oxígeno en la sangre acelerando el daño en otros órganos. También sabemos que en algunos pacientes genera condiciones de agregación de plaquetas en sangre en un cuadro parecido a una trombosis. Existe evidencia, igualmente, que en algunos pacientes se desata una tormenta de citocinas con el resultado de una inflamación generalizada en el organismo que llega a afectar a otros órganos no infectados como corazón o cerebro. Inclusive en aquellos pacientes con cuadros leves de la enfermedad se está identificando daño en pulmones, posiblemente irreversible.

Nuestro conocimiento sobre la enfermedad es apenas superficial. La información que tenemos parte de observaciones preliminares y tendrá que pasar por muchos filtros todavía para ser considerada verídica y relevante. La conciencia de que no existe una cura ni tampoco una vacuna ensombrece todavía más el panorama. Mientras tanto, la sociedad sufre por la incertidumbre que genera este proceso. Espera que los científico, como si fueran magos, saquen una vacuna de la chistera. No será así pero sí será, tengan confianza.

Mientras nuestros científicos hacen su parte, a nosotros nos queda transmitirles que lo que estamos viviendo es la primera ola de la pandemia. En esta primera exposición al virus se espera que alrededor del 10% de nosotros nos enfermemos y posiblemente generemos inmunidad. El confinamiento habrá dado resultado si logramos que los casos graves no saturen la capacidad de nuestros hospitales. Pero no podemos confinarnos eternamente. En cuestión de unas cuantas semanas tendremos que salir pues hay cosas que no esperan como el ciclo agrícola.

¿Qué pasará cuando salgamos si todavía no hay una vacuna? Lo que sabemos de otras epidemias y también de ésta en otros países como China, es que una vez que se suspende el confinamiento el número de casos comienza a repuntar y que, si no se toma un mínimo de precauciones, la segunda ola puede ser igual de severa o más, que la primera. Tenemos que salir del confinamiento, de eso no hay duda, pero de cómo lo hagamos dependerá la viabilidad futura de nuestra sociedad. Elucidar cuales serían estas precauciones será uno de los más importantes temas a revisar dentro del Comité Municipal de Contingencia COVID-19 en Cuernavaca.





Información adicional de éste y otros temas de interés http://reivindicandoapluton.blogspot.mx