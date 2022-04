La primera escritora esclava en publicar un libro de poesía en Estados Unidos

“Después de un largo viaje lleno de dolor y lagrimas en un barco llamado Phillis, veníamos personas que habíamos sido vendidas en África para ser revendidas como esclavas en Norteamérica en el año de 1761, en donde fui vendida como esclava a la edad de 7 años, me recuerdo perfectamente con los pies encadenados y desnuda para que los compradores vieran y tocaran la mercancía”.

Tuve la suerte que me comprara la familia Wheatly de Boston, una familia muy educada y de un gran corazón. Susan y John Wheatly, mis amos me llamaron Phillis por el barco que me trajo y Wheatly por su apellido”.

Mary la hija de mis amos que tenía 18 años fue mi primera tutora en lectura y escritura, Nathaniel su hermano también me ayudo. John Wheatly era conocido como un progresista en toda Nueva Inglaterra, Estuve eternamente agradecida por que la familia Wheatly hayan sido mis amos eso me permitió haber tenido una educación sin precedentes para una esclava como yo. A los 12 años leía clásicos griegos y latinos y pasajes difíciles de la Biblia ya para entonces ya hablaba inglés. A los 14 años escribí mi primer poema “To the University of Cambridge, in New England” mis amos decían que yo tenía mucha capacidad literaria y delegaron mis tares domesticas a otros esclavos. Los Wheatly a menudo en sus reuniones hablaban de mi desarrollo intelectual en donde mostraban mi trabajo el cual estaba influenciado por mis lecturas de las obras de Alexander Pope, John Milton, Homero Horacio y Virgilio, yo ya escribía poesía”.

En 1773, cuando tenia 20 años acompañe a Nathaniel a Londres en parte por su salud, pero también porque mi ama Susan decía que yo debía publicar un libro de poemas allí. Tuve una audiencia con el alcalde de Londres y otros miembros importantes de la sociedad británica”.

A la Condesa de Huntingdon le llamó mucho la atención que una joven africana y esclava como yo tuviera un gran talento como ella lo decía y se convirtió en mi patrocinadora asegurándose que se llevara a cabo la publicación de mi libro en Londres en el verano de 1773”

Después de la publicación de su libro la familia Wheatly emancipó (libero oficialmente) a Pillis.

Pillis conoció y se casó con John Peters, un tendero negro libre, vivieron muchas penurias, su marido fue encarcelado por deudas y dos de sus tres hijos murieron. Pillis cayó en la pobreza y murió enferma. Su ultimo hijo murió después.

Pillis Wheatly escribió a diferentes personalidades de esa época…Al Reverendo Samson Occm, le escribió una carta en donde lo elogiaba por sus ideas y creencias de como los esclavos deben recibir sus derechos naturales de nacimiento en Norteamérica. También intercambio correspondencia con John Newton un filántropo británico quien hablo de Pillis Wheatly y su poesía y su gran inteligencia.

En 1775 envío una copia de un poema titulado “To his Excellency, George Washington”. En 1776 el general militar Washington invito a Pillis a su cuartel general en Cambridge (Massachusetts). También Thomas Peine reedito el poema en la Pennsylvania Gazette abril de 1776.

En 1779 Pillis presento una propuesta para un segundo volumen de poemas, pero no pudo hacerlo por falta de apoyos financieros y problemas que estaban en ese momento en el país.

Sin embargo, algunos de sus poemas que habían sido publicados en el segundo volumen, siguieron publicándose en periódicos y otros medios

Actualmente se considera a Pillis Wheatly entre las mejores escritoras mundialmente.

Pillis fue la primera persona afroamericana en escribir un libro de poema