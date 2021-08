La prevención y la investigación del delito; no se confundan

El delito plantea un serio problema, convirtiéndose en una de las principales y constantes preocupaciones, tanto del poder público como de la comunidad, también obviamente de los especialistas en esta materia; tan es así, que en el Plan Nacional de Desarrollo se otorga una especial relevancia a los programas para combatirlo, se afirma que todos los días se cometen ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad social, afectan el bienestar y la seguridad y, sobre todo, el patrimonio de las familias. En muchas ocasiones, también lesionan irreparablemente la integridad e incluso la vida de muchos mexicanos; cuando estos delitos no solo NO se previenen, sino tampoco cuando NO se resuelven conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de derecho; a nadie de ustedes escapa el hecho de que en los últimos años, se ha observado un aumento considerable del índice delictivo, que los delitos de mayor incidencia, fueron los del tipo patrimonial, especialmente el robo en sus diversas modalidades, que se ha incrementado la violencia grave, ejercida por los criminales sin la más mínima consideración para con la vida de los inocentes, haciendo incluso gala de un absoluto desdén frente a las consecuencias de su siniestra conducta. La proliferación de la delincuencia afecta prácticamente a todos. En un estudio realizado recientemente, se llegó a la conclusión de que en el transcurso de una vida corriente de cualquier persona, casi todo ciudadano será víctima de robo o de tentativa de delito violento y más de la mitad será objeto de ataques físicos, los ataques violentos no se limitan a los asaltos callejeros, ni a las guerras entre pandillas, muchos de estos delitos se perpetran en el seno del hogar y las víctimas sueles ser las mujeres y los niños, aunque también sufren muchas veces los ancianos y las personas con capacidades diferentes. La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social. La dificultad de trazar una línea clara entre la función policial de prevención y la investigación del delito se encuentra ante las llamadas investigaciones preprocesales, especialmente en el ámbito de la delincuencia organizada: es decir, en la recogida de inteligencia, en las gestiones de afloramiento del delito, en lo que el autor entiende como la obtención proactiva de la información, aparte de ciertas desazones, esta cuestión plantea la dificultad de trazar una línea divisoria entre la función preventiva de la policía y la de investigación del delito por parte de las Fiscalías, la justificación de ambas y su finalidad. A pesar de que el título del artículo no lo recoge explícitamente, parece que se trate de reflexionar sobre la denominada investigación preprocesal. No es cuestión fácil porque está llena de matices. Fundamentalmente porque mientras la función preventiva esté sometida a control judicial —generalmente a posteriori del desarrollo de la función—, la segunda, la de investigación criminal, no solamente está sometida a control sino que está liderada por la autoridad judicial y fiscal. El control es, pues, en esta función investigativa, un control intrínseco. Quien lidera ya controla. En cambio, como acabo de decir, en la actividad preventiva —y como desarrollo de la función constitucional asignada a la policía del mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana— este control judicial o fiscal (con algunas excepciones, como por ejemplo la realización de determinados controles) suele ser ex-post. La policía desarrolla su función preventiva de acuerdo con las leyes, con la jurisprudencia, con las órdenes e instrucciones de juzgados, tribunales y fiscalía, y con sus criterios técnicos, y de la mano también de la autoridad gubernativa, y el poder judicial controla a posteriori la legalidad y la proporcionalidad de sus medidas. Pero en el ámbito de la investigación criminal, y concretamente en esta parcela preprocesal, puede que el tema no sea tan pacífico. ¿Quién decide, y en base a qué criterios, si se investiga a una determinada persona o grupo? ¿Quién decide, y en base a qué criterios, el tiempo que dura y los recursos de esa investigación? ¿Quién decide, y en base a qué criterios, cuándo una investigación tiene nombre y apellidos y el delito ha aflorado, y por tanto ha de abandonar su ámbito preprocesal? Como he dicho, obviamente no son cuestiones pacíficas y probablemente dan lugar tanto a malpensar como también a no proceder de manera recta. En el encargo para este artículo, es determinar la: Dificultad para trazar las líneas divisorias entre ambas funciones. Esta dificultad se hace patente, en las sociedades actuales, en el ámbito de la delincuencia organizada, en el cual, más que de persecución reactiva, sobre la base de una sospecha de la comisión de un delito, se produce la obtención preactiva, de la sospecha mediante la acumulación de actos de investigación. Pero si la primera cuestión es compleja, la segunda tampoco es precisamente un regalo: la relación entre crimen organizado y corrupción, es decir, hablar de los malos y de los otros malos. De los malos con pedigrí y de los malos con placa o cargo. En definitiva, añadir unos cuantos amigos más a la lista. Desde mi humilde parecer también quiero decir que el problema no es la policía sino nosotros, que no hemos superado el pasado, y que en nuestro subconsciente nos encontramos aún corriendo delante de una policía como institución inexistente.