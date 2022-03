La poderosísima derecha

Si uno atiende el argumento de quienes intentan defender cualquier cosa emitida por el actual régimen sin mayores argumentos que la descalificación de los críticos , resulta que “los conservadores” o “la derecha”, tendrían que ser un grupo poderosísimo de conspiradores con fuerza política y recursos suficientes para influir en gobiernos del mundo, comprar conciencias de famosos, dominar a los medios de comunicación, tejer conjuras perversas y otros crímenes existentes sólo en la percepción de quienes han renunciado a la escucha.

Un grupo tan poderoso como el que imaginan tendría que dominar, no solamente a México, sino a medio mundo. Por lo mismo, su existencia es imposible. Lo que el discurso polarizador de la política parece no entender es que la ciudadanía no es de izquierda o derecha. Hay asuntos en los que se inclina hacia políticas más individualistas o libertarias, y otras en las que prefiere el control gubernamental. Hay temas en que algunos se involucran y otros no, de acuerdo con perspectivas particulares y argumentos racionales diversos.

Tomemos por ejemplo, el caso de los 40 artistas que se pronuncian por frenar las obras de un tramo del tren maya. Con una serie de argumentos fundados en el impacto ecológico, algunos famosos mexicanos expresan su preocupación por la zona de la riviera maya y el daño que sufrirá la zona por el proyecto ferroviario presidencial. La discusión entonces se dirige a la legitimidad que pueden tener los dichos en materia de compromiso con el medio ambiente, y no en los indudables efectos que sobre el ecosistema tendrá la obra y, en su caso, las formas urgentes para paliarlos. Es decir, se releva la discusión de lo importante para acusar a los emisores de toda suerte de tropelías, estar pagados por la derecha, no haber dedicado su vida a la conservación del ambiente, preocuparse por el dinero, y hasta ser malos actores o comediantes. En esas tangentes, las conversaciones nunca toca los temas fundamentales. Se trata de una discusión no política de temas políticos, una colección de irracionalidades para ocultar la racionalidad. Lo más grave es, en todo caso, que polariza partículas sociales sin carga alguna. A veces, insistimos, la sociedad toma opciones que podrían considerarse ideológicamente de izquierda y otras de derecha, pero la pureza ideológica en el mundo actual resulta poco práctica, profundamente embrutecedora e irracional.

Una ventaja que llevan quienes abanderan el discurso de una derecha todopoderosa es que con él pueden ahorrarse los argumentos que resultan fundamentales para enfrentar las discusiones sobre problemas públicos. Otra es que otorga un poder inexistente a figuras políticas del pasado, como Felipe Calderón, o mete a la política a quienes no se dedican a ella, como empresarios y periodistas. Lo que quita los reflectores a nuevos liderazgos críticos, lo que resulta en la falta de oxigenación de la oposición y hace pensar en que sólo es posible elegir entre el terrible presente o el horrible pasado. En cambio, lo que se anula precisamente es el debate tendiente a mejorar las políticas y orientar las decisiones de los gobiernos y ciudadanos en torno a cada uno de los asuntos públicos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx