La pandemia y sus efectos en el derecho familiar

Ratificando que la Ciudad de México tiene el Tribunal del orden común más grande del mundo, por múltiples razones, verbigracia los miles de asuntos de las diferentes materias enfrentan en la actualidad las consecuencias del coronavirus; los contagios en los que la irresponsabilidad de la gente ha sido fundamental por no observar la sana distancia; no usar el cubrebocas; rehuir las vacunas; y no tomar las medidas adecuadas, que a pesar en muchos casos de ellas, el coronavirus no respeta a nadie.

Concretamente consideramos que una de las materias más afectadas en los juicios, y sobre todo en los desenlaces o resoluciones de divorcio, donde los hijos o las hijas se quedan en la guarda y custodia de uno de los progenitores; y el otro, según sea el caso, hombre o mujer, o supuesto de dos hombres o dos mujeres, deben cumplir con el mandato de la ley, y en este caso las convivencias han sido suspendidas argumentando las graves consecuencias del coronavirus.

Los perjuicios semejantes a los de las clases de no ir en presencia, de no permitir las convivencias, sobre todo en los tribunales en que hay instalaciones especiales para eso; y que se pretenda con vídeollamadas substituirlas, está trayendo distanciamientos graves con el que no tiene la guarda y custodia; se perjudica a los niños y a las niñas; si consideramos que la información nos habla de que a finales del año 2019 era una realidad el coronavirus en China y en el mundo, pero no se sabía los efectos tan graves del mismo, que si sumamos el año 2020, el 2021 y lo que va de éste, los daños y las consecuencias son irreparables, porque las visitas y convivencias se han suspendido; los juzgados han duplicado los términos para audiencias, para resoluciones; y todo esto por supuesto es tan grave que es importante poner un alto a esta situación.

Toda esta parafernalia de días pares y nones, Salas abiertas un día y otro no, los juzgados igualmente, sin considerar que los abogados tienen asuntos en los juzgados nones y también en los pares, y esto ha traído como consecuencia graves situaciones de pandemia en el propio Tribunal.

Volviendo al tema de las visitas de convivencia, es importante que observando la sana distancia se permitan éstas, porque los más perjudicados son los niños y las niñas que se les priva de vivir o convivir con sus progenitores; la perspectiva que nos hemos forjado de cambiar impresiones con diferentes funcionarios y visitas en el sitio mismo de donde están las instalaciones del Tribunal, son que las visitas de convivencia con los niños y las niñas deben realizarse tomando las medidas sanitarias adecuadas; la distancia; el cubrebocas; las vacunas, porque es más grave lo que va a ocurrir con esos niños y esas niñas, porque si por efecto de esto durante dos años sólo una vídeollamada con sus papás o sus mamás es lo que los une, un poco más adelante ya será como una cuestión intrascendente; por eso es tan importante que a pesar de lo grave de la pandemia, y que ahora resulta que están siendo menores los efectos con ómicron, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México haga un nuevo diagnóstico para mejorar las medidas que se han tomado, y sobre todo para que quienes padecen los graves problemas de los conflictos de Derecho Familiar, no se empeoren por estas tardanzas, esta duplicación de los términos; y sobre todo impedir la convivencia con los niños y las niñas con sus respectivos progenitores.

CONCLUSIONES

Primera. Debe haber una conciencia clara de quienes tienen la guarda y custodia de los niños y las niñas para no impedir sus convivencias con el otro progenitor.

Segunda. Las vacunas y las medidas preventivas antes mencionadas son fundamentales para que los niños y las niñas no pierdan ese contacto con su mamá o su papá respectivamente, porque ese tiempo perdido, esas situaciones no van a regresar nunca; y esos niños, si seguimos en esa misma tesitura, dentro de poco no van a saber quién es su mamá ni quien es su papá.

Tercera. Es importante que tanto funcionarios cuanto sujetos de los diferentes conflictos de Derecho Familiar se concienticen del interés superior de los niños y las niñas, y que debe preservarse sobre todo, en el caso concreto de la pandemia, con las medidas adecuadas.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.