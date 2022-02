La oposición vigoriza y fortalece a Andrés Manuel

A periodicazos, se mata a las moscas, no a un hombre como Andrés Manuel, que trabaja y vive ocupado y preocupado por el bienestar de todas las mexicanas y todos los mexicanos, hechos palpables, que están a la vista, que son comprobables, y que cada día lo hacen realidad.

Golpeó la bolsa de los “causantes tranzas”; y ellos han hecho un frente contra Andrés Manuel, pero en realidad los evasores, están mal, porque por ejemplo, yo soy causante cautivo, mensualmente me descuentan una cantidad del impuesto sobre la renta, y no hay forma de que deje de pagar o me los condonen; por el otro lado “los Slim, los Fox, los Calderón, los Peña Nieto, la Coca-Cola, los Oxxos, la cervecería de Aramburu Zavala” y todos los grandes causantes que en el pasado no pagaban impuestos y se hizo una tradición, incluso hubo quienes lo hicieron y después por las facultades que tenían los otros Presidentes les devolvían a los causantes su dinero; pero en esencia esta mención tiene que ver con el bienestar de los mexicanos y las mexicanas, porque si estos ricos han tenido ese status y han llegado a eso haciendo negocios en México con los mexicanos, porque no pagan impuestos.

Andrés Manuel gana la batalla día a día. Le buscan y no le encuentran. Lo de la casa de su hijo no prosperó, porque no es cierto, lo que afirman los opositores; lo que es indudable es que el señor Loret, por sus declaraciones al SAT y lo que recibe en sus cuentas, el último año ganó 35 millones 200 mil pesos como periodista, con su empresa, y ahora se quejan; pero como dicen los dichos mexicanos “el que se ríe se lleva” y “el que se lleva se aguanta”; qué hacen todas las plañideras de periodistas, redes sociales, los que aparentan y no son, y quienes persiguen “el embute; o el chayote” y que se cortó hace tres años; patalean pero “esa vaca ya no va a dar leche” y tiene tres años que se cortó, así que le busquen por otro lado.

Además es indudable que los 30 millones de mexicanos que lo apoyamos hace tres años, se ha incrementado su número y lo seguiremos haciendo por el bien de México.

Finalmente debo expresar que desde nuestra perspectiva Andrés Manuel creó una actividad -las mañaneras- que ni todos los periódicos nacionales y algunos extranjeros han podido contra su estrategia o contra sus resultados, porque ya van tres años de gobierno y cada mañana hay temática para todos, para que hagan lo que deben hacer; y por eso, mientras la oposición siga como está no tiene ninguna opción de triunfo; y sobre todo reiterar que sólo a las moscas se les mata con periodicazos o con un algún instrumento que las aplaste; pero no a los seres humanos y menos a un gobernante como Andrés Manuel.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com