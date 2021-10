Usted distinguido lector que me honra leyendo estas líneas, es nuestro principal destinatario para comunicarles con uno de los médicos más prestigiados de México con proyección internacional, el gastroenterólogo, especialista en hepatología, Doctor en Medicina Nahum Méndez Sánchez, brillante catedrático que cursó su carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM y su postdoctorado en la Universidad Harvard de la ciudad de Cambridge en Massachusetts, nos explica para todas las familias mexicanas las consecuencias de la obesidad.

Usted podrá ver en YouTube, en el canal de Julián Güitrón Fuentevilla, accediendo al vínculo https://youtu.be/6zTWJl_J4kg o simplemente con decir mi nombre para tener acceso a este importante programa, que nos permite conocer en profundidad en un lenguaje liso, llano y coloquial qué es la obesidad; como se manifiesta; cuáles son sus consecuencias más graves; sus orígenes, y sobre todo tener al alcance una información que es fundamental, dado que desafortunadamente ocupamos a nivel mundial los primeros lugares en obesidad de adultos, de mujeres, de niños, que como le decía yo al Doctor Méndez Sánchez, si es tan grave ¿debe considerarse como un problema de salud pública? categóricamente nos respondió que sí, y en ese programa que usted podrá ver en el canal mencionado, que dura aproximadamente 40 minutos, todo lo que se refiere en una explicación muy clara a las consecuencias, a por qué desde en el seno materno se originan estos problemas, tanto para la madre cuanto para el producto que va a nacer.

Seguramente ustedes que me honran leyendo esta columna les podrá interesar, por eso he dedicado estas líneas a divulgar esta importante información, sobre todo porque va más allá de las cuestiones jurídicas de Derecho Familiar, porque en realidad nuestra máxima preocupación es que todas las familias mexicanas, concepto que es el válido en el siglo XXI, porque ya no podemos hablar de una familia monoparental, una familia parental, o de la familia monogáfica sino de que hay tantas familias cuantos actos jurídicos, por ejemplo el matrimonio o la adopción la originen, o hechos jurídicos como el concubinato, o hechos materiales como podría ser en un momento dado una inseminación artificial, que se convierte en un hecho jurídico cuando la mujer resulte embarazada; aparte de esta reflexiones también hemos escuchado, y es lo que quisiéramos trasmitirles a ustedes distinguidos lectores, en palabras de un sabio de la medicina, lo que es conveniente hacer para prevenir, y sobre todo si ya estamos en la hipótesis de la obesidad tomar las medidas urgentes necesarias.

También es importante señalar que esta forma de divulgar a través de la televisión la pudimos hacer con una transmisión a control remoto desde la clínica Médica Sur, en la que participó el Doctor Nahum Méndez; el Director de este programa Jacinto Hernández Lucas; y quien les habla, porque en realidad esta preocupación es llevar los conocimientos al nivel más adecuado para que haya una memoria, haya una preocupación, haya una verdad sobre esta grave enfermedad.

Igualmente les comunicamos que si usted se interesa por ver otros programas también en YouTube, se puede tener acceso a los que hemos realizado, los que hicimos primero con la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2008 al 2018, en este mismo canal ustedes pueden tener acceso a 320 programas sobre diferentes materias de Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho Sucesorio y por supuesto a cuestiones como ésta de la gravedad de la obesidad.

CONCLUSIONES

Primera. La preocupación constante del Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar del que quien les habla es el Presidente, es ayudar a todas las familias mexicanas en la medida de difundir todos los conocimientos, no solo jurídicos sino también de otras materias como es el caso concreto de la obesidad.

Segunda. Reiterarles que hay un correo electrónico donde se puede escribir jhernandez366@hotmail.com para que si tienen dudas o quieren saber más sobre estos programas, o específicamente sobre la obesidad, a través de este mismo correo les daremos una respuesta.

Tercera. Reiterarles nuestro agradecimiento, y sobre todo que es una realidad, que tenemos esta columna tan importante porque ustedes nos honran leyéndola, y así ha ocurrido también con el programa que tenemos en nuestro canal de YouTube.





